Kedden reggel belga rendőrök razziát tartottak Brüsszelben az Európai Unió Külügyi Szolgálatánál (EEAS), a bruggei College of Europe intézménynél, valamint több magánlakásban. A művelet az uniós forrásokkal kapcsolatos állítólagos visszaélések felderítését célozta. A razziák kora reggel kezdődtek, a hatóságok dokumentumokat foglaltak le, és három embert őrizetbe vettek, akiket többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával hallgattak ki. Szerdán reggel Federica Mogherini és Stefano Sannino szabadon távozhatott. Írtunk róla, hogy sorra buknak bele az uniós politikusok a brüsszeli korrupcióba.

Újabb brüsszeli korrupciós ügy borzolja a kedélyeket

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Az Unió 2026 elejétől fokozatosan tiltaná meg az orosz gáz vásárlását, és 2027 szeptemberére a csővezetéken érkező mennyiség is megszűnne. A döntést hosszú tárgyalások után hozták meg azzal az indokkal, hogy Európa csökkenteni kívánja energiafüggőségét Moszkvától. Bár az orosz gáz részesedése csökkent, még mindig az uniós import mintegy húsz százalékát tette ki.

A brüsszeli intézkedés azonban ellentétes Magyarország érdekeivel, és veszélyezteti a rezsicsökkentés fenntarthatóságát.

Eközben Ukrajna ismét a Barátság kőolajvezetéket támadta.

Szijjártó Péter: A NATO nem akar békét

A külügyminiszter Brüsszelben, a NATO külügyminiszteri tanácsi ülését követően nyilatkozott. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a NATO európai mainstream tagjai nem a békét tartják szem előtt.

[...] a legmegdöbbentőbb és hosszú távon a legriasztóbb jelenség, hogy a NATO mainstream európai tagjai azt mondják, hogy még ha béke is lesz, még ha sikeresek is lesznek az aláásási kísérletek dacára a béke-erőfeszítések, akkor is ők egy hosszú távú ellenséges viszonyban, egy hosszú távú ellenségeskedésben gondolkodnak Oroszországgal

– jelentette ki. Németországban a fiatalok és civil szervezetek országos tiltakozó hullámot indítottak a sorkötelezettség újbóli bevezetése ellen, elutasítva a NATO és Németország háborús terveit.

Putyin nem tétovázik, az orosz haderő készen áll a háborúra

December 1-jén az orosz hadsereg új kiképzési évbe kezdett, amely a különleges katonai művelet során szerzett tapasztalatokra épül. A képzés középpontjában a városi harc, drónelhárítás, elektronikai hadviselés és az egyéni felkészítés áll. Több mint háromszáz modern lőtér és gyakorlóhely biztosít lehetőséget valós harci helyzeteket utánzó gyakorlatokra. Ha a Nyugat nem akar békét, Oroszország felkészülten várja a folytatást. A hivatalos közlemények alapján világosan látszik: Oroszország nem bízza a véletlenre, haderejét intenzív, valós ütközeteket modellező képzésekkel erősíti.