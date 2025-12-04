Brüsszel keresztbe tenne a magyar rezsicsökkentésnek

Brüsszel tervei között szerepel, hogy megakadályozza Magyarország orosz gázvásárlásait, ami veszélyeztetheti a rezsicsökkentés fenntartását. Az EU jogalkotói és a tagállamok tárgyalódelegációi megállapodtak egy új jogszabályban, amely 2027-re teljesen megszüntetné az Oroszországból érkező gáz beáramlását. A szabályozás 2026 elején lép hatályba, és szakaszosan vezeti ki a különböző vásárlási formákat: a spotpiaci ügyek gyakorlatilag azonnal leállnának, a rövid és hosszú távú szerződések 2026–2027 folyamán lejárnának, a csővezetéken érkező gáz importjára pedig a végleges tilalom lépne életbe 2027 szeptemberében – írja a Politico.

Brüsszel végleg elzárja a gázcsapot: jön a teljes orosz gázstop

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A döntést hónapokig tartó, feszült vita előzte meg, de az utolsó pillanatban sikerült átnyomniuk az EU-s politikusoknak javaslatot. A jogalkotók azzal indokolták a lépést, hogy Európának végleg szakítania kell az orosz fosszilis energiahordozóktól való függéssel, különösen az ukrajnai háború helyzetének alakulása miatt. Bár a 2022-es év óta drasztikusan csökkent az EU-ba érkező orosz gáz mennyisége, a közelmúltban még mindig a teljes import mintegy 19 százalékát tette ki.

Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy a háború elején havi 12 milliárd eurót fizetett az EU Oroszországnak fosszilis energiahordozókért, mostanra ez 1,5 milliárdra apadt – a cél pedig a teljes lenullázás.

A vezetékes gáz tilalma 2027 szeptemberétől lép életbe, főként a szárazföldi országok – például Szlovákia és Magyarország – miatt, amelyek különösen érzékenyek erre. Emellett egységes uniós büntetést vezettek be: a szabályt megszegő vállalatokra 40 millió eurós bírság, az éves forgalom 3,5 százaléka, vagy a problémás tranzakció értékének 300 százaléka is kiróható lesz.

A tagállamoknak sikerült átvinniük a „biztonságos” országok listáját is, ahonnan továbbra is importálható gáz, többek között Katarból, Algériából és Nigériából. Bár ez komoly vitákat váltott ki, a Parlament végül elfogadta a listát, azzal a feltétellel, hogy az EU bármikor törölhet róla országokat.