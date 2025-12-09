Brüsszel migráns-elosztásról beszél, közben Berlin utcáin szírek ünnepelnek

Miközben Brüsszel bejelentette, hogy jövőre megkezdik a migránsok szétosztását, Berlin utcáin Advent második vasárnapját megelőzően több ezer iszlamista Allahu Akbart skandálva ünnepelt.

Egy tüntető egy régi szíriai zászlót tart egy német tüntetésen (Fotó: AFP/Stefanie Loos)

A német nagyvárosokban köztük Berlinben és Essenben több ezer szír gyűlt össze, hogy a 2024. decemberi rezsimváltás egyéves évfordulóját megünnepelje. Felmerül a kérdés: miért maradnak Németországban azok, akik otthonuk „felszabadulása” ürügyén ünnepelnek, mégsem térnek vissza Szíriába, írja a Tichys Einblick.

Kevesen térnek vissza, sokan maradnak

A legfrissebb hivatalos statisztikák szerint a szír migráció Németországban 2025-ben jelentősen visszaesett: az év első kilenc hónapjában mintegy 40 000 új szír állampolgár érkezett, szemben a 2024-es 74 600-ral, ez 46,5 százalékos csökkenés. Ezzel egy időben azonban 21 800-an elhagyták az országot, ami 35,3 százalékos növekedés a korábbi évhez képest. Ennek ellenére továbbra is jelentős a szír közösség jelenléte Németországban.

Bár a szíriai rezsim bukása után egyes hivatalos visszatérési programok elindultak, a valóságban csupán néhány ezer szír tért vissza Szíriába 2025 során.

Ezzel együtt egyre több kritikus hangoztatja: a migrációs és integrációs politika gyakorlatilag akadályozza az átfogó visszatérést – miközben azok, akik maradnak, aktívan ünneplik a szíriai hatalomváltást, nagyvárosok karácsonyi forgatagában.