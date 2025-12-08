Brüsszeli pénzeső: újabb fizetésemelés, Von der Leyen már ennyit visz haza havonta

Az EU 67 400 hivatalnoka újabb, háromszázalékos béremelésben részesül, méghozzá visszamenőleg 2025. július 1-től. Ez már a nyolcadik bérnövelés 2022 januárja óta, összesen 22,8 százalékos emelkedést eredményezve. A brüsszeli dolgozók ráadásul nemcsak alapfizetést kapnak, hanem különböző adómentes pótlékokat is, írja a Junge Freiheit.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésterme (Fotó: Hans Lucas/AFP/Serge Tenani)

A legalacsonyabb brüsszeli fizetés: 3 754 euró

A számok önmagukért beszélnek: a legalacsonyabb alapfizetés: 3 754 euró (110 euró emelés), a legmagasabb alapbér: 25 986 euró, több mint 760 euró növekedés és ehhez adómentes juttatások is társulnak Ezekkel Brüsszel úgy tűnik, továbbra is igyekszik a legjobban fizető munkahelyek listájának élén maradni.

Az emelés után Ursula von der Leyen havi alapbére így már 35 800 euró, a biztosok pedig 29 250 eurót keresnek.

Brüsszel bőkező: Németország kancellárja „csak” 30 200 eurót kap

Érdemes összevetni az EU-béreket a tagállami vezetőkével. Németországban a kancellár fizetése jelenleg 30 200 euró, ami kevesebb, mint Von der Leyené. Igaz, a német parlamenti juttatásokkal együtt ez már jóval magasabb – de a brüsszeli számok így is sokkolók.

Friedrich Merz német kancellár (CDU) és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Thierry Monasse)

Nemcsak az aktív dolgozók, hanem az EU-nyugdíjasok is profitálnak: ők a korábbi 70 százalékos szabály helyett a bérnövekedéssel együtt egyre többet kapnak. A brüsszeli nyugdíjkassza jelenlegi éves költsége 2,4 milliárd euró, de hamarosan átlépheti a 3 milliárdot is.

Kritikák: „míg mások spórolnak, Brüsszel dupláz”

A folyamatos béremelések sokak szemében provokatívak: miközben Európa-szerte milliók szembesülnek inflációval, lakhatási válsággal és reálbér-csökkenéssel, Brüsszel évente kétszer is emel.

A kritikusok szerint mindez „luxusban élő, valóságtól elszakadt bürokráciát” mutat, amely saját szabályait saját magára írja.

A Bizottság szerint ez nem kivételezés, csak automatikus indexálás az infláció alapján. A gyakorlat viszont azt eredményezi, hogy évente két béremelés is megszokottá vált. 2022 óta ez immár az uniós „normális ügymenet”.





