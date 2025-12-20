Hírlevél
költségvetés

A németek a vesztesei Merz elhibázott tervének

41 perce
Olvasási idő: 5 perc
Ukrajna 90 milliárd eurós kamatmentes hitelt kaphat, ám valójában ez a kölcsönt nyújtó tagállamok pénztárcáját terheli. Friedrich Merz német kancellár Brüsszelben hiába akarta, hogy a hitel visszafizetésének forrásaként használják fel a befagyasztott, mintegy 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont.
költségvetésukrajnafriedrich merzeurópai uniókamatmentes hitel

Brüsszel az elmúlt napokban jóváhagyta, hogy Ukrajna 90 milliárd euró kamatmentes hitelhez jusson a következő két évben. A befagyasztott orosz vagyon felhasználása nem történik meg – számolt be cikkében a Bild napilap. A Friedrich Merz német kancellár által is támogatott „jóvátételi hitel” politikailag és jogilag is tarthatatlanná vált. 

Brüsszel hitelét végül az európai adófizetők finanszírozzák.
Fotó: AFP

A 90 milliárd eurós csomag mögött azonban bonyolult mechanizmus áll. Bár első ránézésre úgy tűnhet, hogy az uniós költségvetés fedezi a hitelt, a valóságban a tagállamok végső soron igenis fizetnek.

Friedrich Merz német kancellár Brüsszelben hiába akarta, hogy a hitel visszafizetésének forrásaként használják fel a befagyasztott, mintegy 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont.

Véleményem szerint ez valóban az egyetlen lehetőség

 – nyilatkozta, ám törekvése csúfos kudarcot vallott a döntéshozatal során. 

A csúcstalálkozó után Merz azonban hangsúlyozta, hogy az EU fenntartja a jogot, hogy nemzetközi jogi keretek között felhasználja a vagyon egy részét a visszafizetéshez, amennyiben Oroszország nem teljesít kártérítési kötelezettségeit. 

Bár az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitel első pillantásra az EU költségvetésének közvetlen kiadásának tűnhet, valójában a tagállamok gazdasági teljesítményük arányában viselik a terheket. 

Az orosz vagyon felhasználása ugyan egyelőre nem valósult meg, de Brüsszel fenntartja a lehetőséget a jövőbeni alkalmazásra.

Magyarország kimarad a hadikölcsönből

Amint arról korábban beszámoltunk, a magyar miniszterelnök megvédte Magyarország érdekeit a brüsszeli uniós csúcson. Orbán Viktor a maratoni tárgyaláson elérte, hogy az azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítani. Orbán Viktor leszögezte: „Kimaradtunk ebből a befagyasztott vagyonügyből, és kimaradtunk a hadikölcsönből.” A kormányfő felidézte:

A tanácskozáson az volt a kérdés, hogy ki az, aki ebben nem hajlandó részt venni? És ez három ország volt Szlovákia, Csehország és Magyarország.

A miniszterelnök megjegyezte: amikor majd kiderül, hogy az ukránok nem tudnak fizetni, és helyette az uniónak kell helytállnia, akkor a tagállamoknak kell az ehhez szükséges tőkét is meg kamatot is kifizetni, de mi abban nem fogunk részt venni. 

Itt eladósítás zajlik a gyerekek és az unokák jövőjére. Ebből maradtunk ki

 – nyomatékosította a miniszterelnök.

 

