Már a nyugati sajtó vizsgálata is arra jutott, hogy az ukrán vezetés tudott a rendszerszintű korrupcióról és meg is tett annak virágzásáért mindent. A New York Times cikke szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és csapata igyekszik a független szakértőkre mutogatni a korrupciós botrány kapcsán, az igazság azonban az, hogy a kormányzat mindent megtett azért, hogy leépítse a fékek és ellensúlyok rendszerét.
A cikkben azt írják, hogy már az orosz invázió kezdetekor tisztában volt vele Európa és az Egyesült Államok is, hogy Ukrajna egy korrupt ország, ahol a kulcsfontosságú iparágak egy jelentős része az elit zsebét tömi már évtizedek óta. Ennek ellenére nem akarták az országot magára hagyni, de a támogatásokkal párhuzamosan ragaszkodtak a felügyelethez is.
Ez azonban Volodimir Zelenszkijnek és kormányának, valamint az oligarcháknak sem tetszett. Éppen ezért tett meg mindent a kijevi vezetés a fékek és ellensúlyok leépítése ellen.
A New York Times vizsgálata megállapította, hogy az elmúlt négy évben az ukrán kormány szisztematikusan szabotálta a nyugati a felügyeletet, lehetővé téve a korrupció virágzását. A kormány lojalistákkal töltötte meg a felügyelőtestületeket, üresen hagyta a kellemetlen problémákkal járó bizottsági helyeket, vagy akár meg is akadályozta azok megalakítását. Kijev vezetői még a vállalatok alapszabályát is átírták, hogy korlátozzák az ellenőrzést, megtartva a kormányzat irányítását, és lehetővé téve több százmillió dollár elköltését.
Mint arról lapunk is beszámolt, nemrég óriási korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát. Az ügy Timur Mindicstől, Volodimir Zelenszkij üzlettársától indult, aki a vádak szerint bűnszervezetben 100 millió dollárt sikkasztott az elnökhöz hűséges kör tagjaival az állami tulajdonú atomenergia-vállalattól, az Enerhoatomtól. Az ügy szálai pedig egészen az elnöki iroda ajtajáig értek, miután a korrupcióellenes hatóságok Andrij Jermaknál, Zelenszkij korábbi kabinetfőnökénél is házkutatást tartottak, ami után az elnök menesztette is Jermakot.
Zelenszkij egyébként az Enerhoatom felügyelőbizottságát hibáztatta a korrupció megállításának elmulasztásáért.
Zelenszkij és a kormány nyakig sáros
A New York Times vizsgálata alapján nyílt titok volt még az európai vezetők között is, hogy az ukrán vezetés korrupt, ugyanakkor abban egyetértés volt, hogy Ukrajna támogatása ennek ellenére sem állhat le.
A Zelenszkij-kormányzat néhány hónappal a háború előtt kezdett beavatkozni az Ukrenergo, az ország villamosenergia-hálózat-üzemeltetőjének ügyeibe – emlékezett vissza Volodimir Kudrickij, a cég korábbi vezérigazgatója az interjúkban. Azt mondta, 2021 végén elkezdte kapni a hívásokat Herman Haluscsenkótól, akit épp akkor neveztek ki Zelenszkij energiaügyi miniszterévé. Haluscsenko azt szerette volna, ha Kudrickij olyan embereket vesz fel vezetői pozíciókba, akiknek korlátozott tapasztalatuk van az energiaiparban.
„Ragaszkodott hozzá. Agresszívan próbált rávenni, hogy kinevezzem őket”– mondta Kudritszkij.
Az olyan állami tulajdonú vállalatok költségvetése, mint az Ukrenergo, történelmileg a korrupt politikusok fő célpontjai voltak, így Kudrickij gyanakodott. Azt mondta, azért sikerült ellenállnia a nyomásnak, mert a felügyelőbizottsága támogatta.
Az Ukrenergo igazgatótanácsa hét főből áll, akik a nagyobb projekteket és a vezetői kinevezéseket felügyelik. A kormány választja ki a felügyelőbizottság tagjait, de négyen külföldiek az Európai Unió és nyugati bankok által összeállított szűkített listáról. A másik három hely az ukrán kormány képviselőinek jut.
Az alapelv az, hogy a független szakértői vélemény mindig felülírja a kormányzati érdekeket.
Egy idő után azonban elkezdtek gyanús dolgok történni. Egy ponton az ukrán vezetés ahelyett, hogy a szűkített listáról választott volna, Haluscsenko vezetésével ragaszkodtak hozzá, hogy az egyik hely Roman Pionkowskinak, egy lengyel energia-szakértőnek jusson, aki Ukrajnában tanácsadói projekteken dolgozott.
Azt mondták, hogy Pionkowski részt vett az állásinterjún, de túl alacsony értékelést kapott ahhoz, hogy felkerüljön a szűkített listára. A nyugati tisztviselők meglepődtek, de elfogadták Pionkowski jelölését. Az új testület 2021 decemberében ült össze.
A háború kitörése után azonban Kudritszkij egyre nagyobb nyomással nézett szembe. Egy külföldi tag személyes okokból ekkortájt lemondott, és a kormány soha nem töltötte be a helyet, így egyenlő arányban oszlottak meg a külföldi szakértők és az állami képviselők. Ez a döntetlen elég lett volna Kudritszkij állásának a megmentéséhez, azonban Pionowski végül beteljesítette Haluscsenko akaratát.
Kudritszkij egyébként azt mondta, hogy mindez nem az energiapolitikáról szólt, pusztán az Energiaügyi Minisztérium akarta megkönnyíteni a korrupciót.
Az Egyesült Államok visszavonulásával Európa kénytelen szembenézni Kijev korrupciókezelésével. De eddig „az európaiak megengedő környezetet teremtenek az ilyen jellegű visszaeséshez” – mondta Tyson Barker, az ukrán gazdasági fellendülést felügyelő volt külügyminisztériumi tisztviselő.
Az Európai Bizottság, az Európai Unió közigazgatási szerve, idén csendben megbízást adott egy jelentés elkészítésére az ukrán energiaipar korrupciós kockázatairól.
A jelentésnek a The Times által megszerzett példánya „folyamatos politikai beavatkozásra” figyelmeztetett. Az Ukrainian Facility Platform nonprofit kutatócsoport pedig jelentése kritikus problémaként emelte ki Kijev felügyelőbizottságainak aláásását.
A vizsgálatok alapján az ilyen ellehetetlenítési kísérletek az ukrán közigazgatás szintje minden szintjén jelen vannak, és habár most Zelenszkij igyekszik magát eltávolítani a korrupciótól, ez nem változtat a tényeken. Zelenszkij egyébként nemcsak, hogy hibáztatta a felügyelőbizottságot a korrupciós botrány kapcsán, de saját, ukrános megoldásként, ki is rúgta annak összes tagját.