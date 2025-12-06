Már a nyugati sajtó vizsgálata is arra jutott, hogy az ukrán vezetés tudott a rendszerszintű korrupcióról és meg is tett annak virágzásáért mindent. A New York Times cikke szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és csapata igyekszik a független szakértőkre mutogatni a korrupciós botrány kapcsán, az igazság azonban az, hogy a kormányzat mindent megtett azért, hogy leépítse a fékek és ellensúlyok rendszerét.

Zelenszkij mindent megtett a korrupció virágzásáért, aminek veszélyével Brüsszel is tisztában volt

Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL

A cikkben azt írják, hogy már az orosz invázió kezdetekor tisztában volt vele Európa és az Egyesült Államok is, hogy Ukrajna egy korrupt ország, ahol a kulcsfontosságú iparágak egy jelentős része az elit zsebét tömi már évtizedek óta. Ennek ellenére nem akarták az országot magára hagyni, de a támogatásokkal párhuzamosan ragaszkodtak a felügyelethez is.

Ez azonban Volodimir Zelenszkijnek és kormányának, valamint az oligarcháknak sem tetszett. Éppen ezért tett meg mindent a kijevi vezetés a fékek és ellensúlyok leépítése ellen.

A New York Times vizsgálata megállapította, hogy az elmúlt négy évben az ukrán kormány szisztematikusan szabotálta a nyugati a felügyeletet, lehetővé téve a korrupció virágzását. A kormány lojalistákkal töltötte meg a felügyelőtestületeket, üresen hagyta a kellemetlen problémákkal járó bizottsági helyeket, vagy akár meg is akadályozta azok megalakítását. Kijev vezetői még a vállalatok alapszabályát is átírták, hogy korlátozzák az ellenőrzést, megtartva a kormányzat irányítását, és lehetővé téve több százmillió dollár elköltését.

Mint arról lapunk is beszámolt, nemrég óriási korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát. Az ügy Timur Mindicstől, Volodimir Zelenszkij üzlettársától indult, aki a vádak szerint bűnszervezetben 100 millió dollárt sikkasztott az elnökhöz hűséges kör tagjaival az állami tulajdonú atomenergia-vállalattól, az Enerhoatomtól. Az ügy szálai pedig egészen az elnöki iroda ajtajáig értek, miután a korrupcióellenes hatóságok Andrij Jermaknál, Zelenszkij korábbi kabinetfőnökénél is házkutatást tartottak, ami után az elnök menesztette is Jermakot.

Zelenszkij egyébként az Enerhoatom felügyelőbizottságát hibáztatta a korrupció megállításának elmulasztásáért.

Zelenszkij és a kormány nyakig sáros

A New York Times vizsgálata alapján nyílt titok volt még az európai vezetők között is, hogy az ukrán vezetés korrupt, ugyanakkor abban egyetértés volt, hogy Ukrajna támogatása ennek ellenére sem állhat le.