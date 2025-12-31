A Politico brüsszeli összefoglalója szerint 2026-ban az Európai Unió legfontosabb – és politikailag legérzékenyebb – vállalása Ukrajna csatlakozási folyamatának felgyorsítása lesz. A lap szerint az EU vezetői „újévi fogadalomként” kezelik, hogy az ukrán tagságot a lehető leggyorsabban, sőt a béketerv részeként rögzítve vigyék végig.

Brüsszel újévi fogadalma: Ukrajna EU-tag lesz (Fotó: OLENA ZNAK / ANADOLU)

Von der Leyen: maga az EU-tagság lenne Ukrajna biztonsági garanciája

A héten tartott hajlandók koalíciója csoport videókonferenciáján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a szokásos diplomáciai fordulatokon túl egy fontos újdonságot is mondott: szerinte Ukrajna EU-tagsága „önmagában is kulcsfontosságú biztonsági garancia” lenne. A Politico szerint ez nem véletlen elszólás volt, hanem tudatos jelzés Brüsszel részéről.

A béketerv része lenne az EU-tagság

A tárgyalások alapját képező amerikai és európai békejavaslatok már korábban is tartalmaztak utalást Ukrajna EU-tagságára, sőt egyes korai tervezetek még időpontot – 2027-et – is felvetettek.

A jelenlegi dokumentum egy „egyértelműen meghatározott” csatlakozási menetrendet ír elő, amelynek rögzítése a békemegállapodás egyik pillére lehet.

Brüsszelben úgy látják, hogy ez lehet az egyetlen politikailag járható út ahhoz, hogy 2026-ban tényleges előrelépés történjen az ukrán csatlakozás ügyében.

🇺🇦🇪🇺 Ukrainian draft peace plan envisages EU accession by January 1, 2027, - FT pic.twitter.com/iMQ2FbBgwV — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 12, 2025

A Politico emlékeztet,

A magyar vétó miatt az úgynevezett klaszterek – azaz a tárgyalási fejezeteket összefogó csoportok – megnyitása is elakadt. A Bizottság 2025-re javasolta ezek elindítását, de eddig semmilyen kézzelfogható előrelépés nem történt.

A Politico szerint a 2028-as céldátum – amikor lezárnák a csatlakozási tárgyalásokat – már most is „veszélyben van”.