Brüsszel Kijevre tolja a felelősséget a területi engedmények ügyében

Brüsszel javaslatát az Euractivnak nyilatkozó Anitta Hipper, az EU külügyi és biztonságpolitikai szóvivője közölte: „álláspontunk világos – Ukrajna nélkül nincs béke, és a béke feltételeit Ukrajna határozza meg.”
Ez az első olyan jelzés, amelyben az uniós vezetés látványosan hátralép a legvitatottabb kérdéstől: attól, hogy mekkora területet adhatna át Kijev Moszkvának a rendezés érdekében.
Washington nyomást gyakorol Kijevre – Trump területi engedményeket akar
Miközben Brüsszel óvatosan kivonul a vitából, Washington egyre határozottabban sürgeti az ukrán vezetést, hogy fontolja meg bizonyos területek – köztük a Krím, Donyeck, Luhanszk, Harkiv egy része és Zaporizzsja – átadását Oroszországnak.
Donald Trump amerikai elnök saját béketervének elfogadására próbálja rávenni Volodimir Zelenszkijt, és ennek része lenne a határok újrarajzolása is.
Zelenszkij: nincs jogunk területeket feladni
Az ukrán elnök európai támogatóival folytatott tárgyalása után hangsúlyozta: Ukrajna alkotmánya tiltja az ország területi egységének feladását, és sem jogi, sem erkölcsi alap nincs arra, hogy saját földjükről mondjanak le.
Brüsszel két évtizedes elve inog meg
A Nyugat évtizedeken át ragaszkodott ahhoz, hogy agresszió útján ne lehessen határokat megváltoztatni – az EU nem ismerte el sem Oroszország 2014-es krími annexióját, sem Törökország északi ciprusi megszállását.
Most azonban Brüsszel nyilatkozata lényegében azt jelenti: a legérzékenyebb kérdést – a határokat – teljes egészében Ukrajnára bízzák.
A cikk szerint az EU-n belül többen attól tartanak, hogy bármilyen ukrajnai területátadás precedenst teremthet más befagyott konfliktusokra is – például Ciprus esetében. Athén máris figyelmeztetett: Görögország számára a határok sérthetetlensége nem képezheti vita tárgyát.
A nyugat-balkáni előzmények miatt a Koszovó körüli döntés is ismét terítékre került. Több uniós tagállam – Spanyolország, Románia, Görögország, Szlovákia és Ciprus – máig nem ismeri el Koszovó függetlenségét, tartva a saját szeparatista mozgalmaik erősödésétől.
Elemzők szerint de facto új határok jöhetnek létre
Michel Foucher francia határszakértő szerint lehetséges, hogy az EU formálisan soha nem fogja elismerni az új orosz–ukrán határt, azonban „de facto” a demarkációs vonal lesz a két ország közti új választóvonal. Klaus Welle, az Európai Parlament korábbi főtitkára úgy fogalmazott:
Senki sem akarja jogilag elismerni az új határokat, de együtt kell élnünk a ténnyel, hogy Ukrajna egy része orosz megszállás alatt marad.
Trumpon a világ szeme
A cikk megjegyzi: Ha Donald Trump elismerné az új orosz–ukrán határokat, könnyen lehet, hogy több nyugati főváros is követné a példáját.