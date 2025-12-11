Brüsszel Kijevre tolja a felelősséget a területi engedmények ügyében

Brüsszel javaslatát az Euractivnak nyilatkozó Anitta Hipper, az EU külügyi és biztonságpolitikai szóvivője közölte: „álláspontunk világos – Ukrajna nélkül nincs béke, és a béke feltételeit Ukrajna határozza meg.”

Anitta Hipper, az EU külügyi és biztonságpolitikai szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Ez az első olyan jelzés, amelyben az uniós vezetés látványosan hátralép a legvitatottabb kérdéstől: attól, hogy mekkora területet adhatna át Kijev Moszkvának a rendezés érdekében.

Washington nyomást gyakorol Kijevre – Trump területi engedményeket akar

Miközben Brüsszel óvatosan kivonul a vitából, Washington egyre határozottabban sürgeti az ukrán vezetést, hogy fontolja meg bizonyos területek – köztük a Krím, Donyeck, Luhanszk, Harkiv egy része és Zaporizzsja – átadását Oroszországnak.

Donald Trump amerikai elnök saját béketervének elfogadására próbálja rávenni Volodimir Zelenszkijt, és ennek része lenne a határok újrarajzolása is.

Zelenszkij: nincs jogunk területeket feladni

Az ukrán elnök európai támogatóival folytatott tárgyalása után hangsúlyozta: Ukrajna alkotmánya tiltja az ország területi egységének feladását, és sem jogi, sem erkölcsi alap nincs arra, hogy saját földjükről mondjanak le.

Brüsszel két évtizedes elve inog meg

A Nyugat évtizedeken át ragaszkodott ahhoz, hogy agresszió útján ne lehessen határokat megváltoztatni – az EU nem ismerte el sem Oroszország 2014-es krími annexióját, sem Törökország északi ciprusi megszállását.

Most azonban Brüsszel nyilatkozata lényegében azt jelenti: a legérzékenyebb kérdést – a határokat – teljes egészében Ukrajnára bízzák.

A cikk szerint az EU-n belül többen attól tartanak, hogy bármilyen ukrajnai területátadás precedenst teremthet más befagyott konfliktusokra is – például Ciprus esetében. Athén máris figyelmeztetett: Görögország számára a határok sérthetetlensége nem képezheti vita tárgyát.

A nyugat-balkáni előzmények miatt a Koszovó körüli döntés is ismét terítékre került. Több uniós tagállam – Spanyolország, Románia, Görögország, Szlovákia és Ciprus – máig nem ismeri el Koszovó függetlenségét, tartva a saját szeparatista mozgalmaik erősödésétől.