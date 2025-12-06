A brüsszeli háborús logika megint elgáncsolná az amerikai terveket?

Újabb vita robbant ki a Belgiumban befagyasztott orosz vagyonok körül. Az EU hozzá akar férni ehhez a 210 milliárd eurós pénzeszközhöz, hogy ebből támogassa Ukrajna háborúját, Washingtonnak azonban más tervei vannak. Andrew Puzder amerikai nagykövet egy interjúban arra figyelmeztette az európai országokat, hogy ne használják fel a pénzt reparációs hitelként – írja a Handelsblatt.

Brüsszel Ukrajnának adná a befagyasztott orosz vagyont, míg Amerika inkább tárgyalási alkualapként használná fel

Korábban írtunk róla, hogy az EU még idén meg akar állapodni arról, hogy Ukrajna megkaphassa a Belgiumban befagyasztott orosz vagyont. Belgium azonban attól tart, hogy az esetleges jövőbeli visszafizetési kötelezettség teljes mértékben rá hárulna. A vitához most Amerika is csatlakozott. Andrew Puzder amerikai EU-nagykövet azt mondta, hogy a lefoglalt milliárdok a Moszkvával folytatandó béketárgyalások alkualapját képezik. Értékelése szerint Donald Trump elnök

minden lehetőséget nyitva akar hagyni, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz ültesse és békét érjen el.

A lefoglalt orosz milliárdok Washington szemében tehát nem pusztán gazdasági források, hanem stratégiai alkualap.

A szakértői álláspont szerint az uniós pénzügyi lélegeztetőgépen tartott Ukrajna jövőre csak úgy kerülheti el az összeomlást, ha újabb százmilliárdos nagyságrendű brüsszeli mentőcsomag érkezik. Ennek megfelelően az EU hivatalos célja továbbra is az, hogy a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna támogatását szolgálja. Friedrich Merz szerint Európa