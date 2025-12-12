Brüsszeli agymosás: Európa akkor lesz biztonságban, ha Ukrajnát felveszik az EU-ba?!

Ukrajna továbbra is ambiciózus menetrenddel halad előre az európai uniós csatlakozás útján, miközben Brüsszel a reformok következetes végrehajtását tartja a folyamat kulcsának. Az Európai Bizottság szóvivője, Guillaume Mercier az RBC-Ukraine-nek arról beszélt: a csatlakozás üteme attól függ, hogy Kijev miként teljesíti a jogállamiság, a közigazgatás és a demokratikus intézményrendszer működését érintő vállalásait.

Brüsszel tovább erőlteti az ukrán EU csatlakozást, ráadásul a magyar vétót is megkerülnék

Oroszország könyörtelen agresszív háborúja ellenére Ukrajna továbbra is szilárdan elkötelezett az EU-tagság felé vezető útja mellett, sikeresen befejezte az átvilágítást és előrehaladást ért el a kulcsfontosságú reformokban

– mondta Mercier. Brüsszel szerint Ukrajna már három tárgyalási klaszter megnyitásához szükséges feltételeket teljesítette, és az uniós testület azon dolgozik, hogy az év végéig valamennyi klaszter megnyíljon. A kijevi kormány célként tűzte ki, hogy 2028 végére lezárja a tárgyalásokat, ám a Bizottság hangsúlyozza: a további gyorsítás érdekében a reformok felpörgetése elengedhetetlen, mindenekelőtt a jogállamiság terén. Mercier ugyanakkor leszögezte, hogy nincsenek előre meghatározott határidők, hiszen a csatlakozás érdemalapú folyamat, és minden jelölt akkor léphet be az Unióba, amikor maradéktalanul teljesíti a szerződésekben rögzített feltételeket.

A folyamatot jelenleg politikai akadályok is lassítják: Magyarország vétója miatt az Európai Unió hivatalosan továbbra sem tudja megkezdeni a csatlakozási tárgyalást Ukrajnával. Noha az Európai Bizottság legutóbbi bővítési jelentése jelentős előrehaladást állapított meg, a kérdés politikai síkra terelődött.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban élesen bírálta Orbán Viktor miniszterelnök álláspontját.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyarország továbbra is fenntartja vétóját Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival szemben, Brüsszelben mégis olyan megoldást fabrikáltak, amely lényegében megkerüli a magyar vétót. Az Európai Unió és Ukrajna ugyanis tízpontos cselekvési tervet fogadott el, amely – bár formálisan nem indítja el a csatlakozási fejezeteket – a technikai előkészítést lehetővé teszi, vagyis az uniós intézmények gyakorlatilag úgy tesznek, mintha a magyar álláspont nem is létezne.