Washington olyan lépést tett, amitől Brüsszelben felugrottak a székből

Új nézetkülönbség rajzolódik ki az Európai Unió és az Egyesült Államok között – ezúttal nem Ukrajna fegyverzése, hanem az Európában befagyasztott, mintegy 210 milliárd eurónyi orosz jegybanki vagyon miatt. A vita súlyára jellemző, hogy Brüsszelben és Berlinben a legmagasabb szinten reagáltak arra, amit Andrew Puzder amerikai EU-nagykövet a Handelsblatt interjújában mondott.

A pénz Európában van, de Washington szeretné meghatározni, hogyan használják fel – méghozzá nem pusztán Ukrajna támogatására, hanem az amerikai elképzelések szerint a béketárgyalások részeként.

Puzder világossá tette:

Az eszközök pontos felhasználása attól is függ, mihez ragaszkodnak az oroszok.

A nagykövet szerint Donald Trump elnök minden lehetőséget nyitva akar tartani, hogy Moszkvát a tárgyalóasztalhoz kényszerítse, és így érjen el békét. A lefoglalt orosz milliárdok Washington szemében tehát nem pusztán gazdasági források, hanem stratégiai alkualap.

Berlin felháborodott

A portál szerint az amerikai álláspont várhatóan komoly ellenállásba ütközik Európában. Friedrich Merz német pénzügyminiszter a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent vendégcikkében határozottan elutasította, hogy az EU átengedje a döntést az Egyesült Államoknak:

Európa nem bízhatja más, nem európai államokra a döntést arról, hogy mi történik egy agresszor pénzügyi forrásaival, amelyeket jogállamiságunk joghatósága alatt és saját pénznemünkben jogilag befagyasztottak.

A kijelentés élesen érzékelteti: Berlin attól tart, hogy Washington a háta mögött kezd alkudozásba Moszkvával.

Az EU célja világos: a befagyasztott orosz vagyon haszna Ukrajna támogatását szolgálná, különösen a háború elhúzódása és a kijevi költségvetés drámai helyzete miatt. Washington azonban más logikát követ – a pénzt Trump eszköznek tekinti, amellyel nyomást gyakorolhat Moszkvára a béke érdekében.

A Handelsblatt elemzése szerint Puzder nyilatkozata csak a vita nyitánya. Ha az USA valóban saját diplomáciai céljaihoz kötné az orosz milliárdok sorsát, Európa szuverenitásának kérdése kerülne napirendre.