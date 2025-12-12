Brüsszelen úrrá lett az őrület – lenyúlnák az orosz vagyonokat és gyengítenék Orbán vétóját

Az Európai Unió nagykövetei olyan jogi megoldást hagytak jóvá, amely alapjaiban alakíthatja át az Oroszországgal szembeni szankciók jövőjét. A döntés egyszerre célozza az orosz állami vagyonok tartós befagyasztását és azokat a tagállamokat – köztük Magyarországot –, amelyek eddig rendre éltek vétójogukkal a szankciók időszakos meghosszabbításakor. Az új, Brüsszel által elfogadott mechanizmus komoly vitákat váltott ki – ír róla a Politico.

Brüsszel az orosz állami vagyonok tartós befagyasztását célozza

Fotó: AFP

Brüsszel lépése tovább szítja a feszültséget

A csütörtökön jóváhagyott jogi mechanizmus értelmében Brüsszel rendkívüli hatáskört kap arra, hogy mintegy 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont továbbra is blokkolva tartson. A vagyon addig marad befagyasztva, amíg Moszkva nem fizet háborús jóvátételt Ukrajnának – derült ki a dán elnökség bejelentéséből. Ez a lépés súlyos csapást jelent Moszkvára, amely szerint a háború lezárultával, egy békeszerződés keretében visszakaphatnák befagyasztott eszközeiket. A döntés Donald Trump amerikai elnök egykori felvetését is gyengíti, aki korábban nyitottnak mutatkozott arra, hogy a béketárgyalások során Moszkva visszaszerezze a pénzt. Európában azonban ez az elképzelés kezdettől fogva rendkívül népszerűtlen volt.

A jogi szöveg szerint az új szabályozás mindaddig érvényben marad, amíg Oroszország be nem fejezi Ukrajna elleni háborút, és nem rendezi a keletkezett károkat. Ez tehát lényegében határozatlan időre szóló jogi fagyasztást jelent.

Az új mechanizmus egyik legfontosabb következménye, hogy átalakítja a korábbi, hat hónaponként megújítandó szankciós rendszert. Eddig az uniós tagállamoknak félévente egyhangúan kellett jóváhagyniuk a szankciók meghosszabbítását – és elég volt egyetlen „nem” szavazat ahhoz, hogy Oroszország visszakapja befagyasztott vagyonát. Ez a lehetőség most megszűnik. A Bizottság a jogi indoklásban arra is hivatkozik, hogy az orosz vagyon esetleges visszaadása „példátlan mértékű gazdasági kárt” okozna az EU-nak, és akár a Kreml hibrid támadásait is elősegíthetné. A befagyasztás ezért szerintük nem politikai bosszú, hanem gazdasági és biztonsági érdek. A 210 milliárd euró nagy része jelenleg a belga Euroclear pénzügyi elszámolóház kezelésében van.

Belgium azonban kezdettől fogva ellenezte azt a korábbi tervet, amely a befagyasztott vagyonból Ukrajnának nyújtandó hitel alapját képezte volna.

Brüsszel attól tartott, hogy egy esetleges orosz követelés esetén neki kellene visszafizetnie a kölcsönt. A kompromisszum érdekében a Bizottság végül eltávolította a hitelre vonatkozó elemeket a javaslatból. Így a csütörtökön elfogadott mechanizmus már nem tartalmaz direkt hitelfelvételt – kizárólag a tartós befagyasztás jogi kereteit erősíti meg. Magyarország máris jelezte, hogy vitatja a döntés jogszerűségét.

A magyar kormány szerint az új mechanizmus sérti az uniós jogot, és aláássa a Bizottság semlegességét.

A kifogás azt is jelzi, hogy a magyar diplomácia nem kíván lemondani eddigi befolyásáról a szankciós döntéshozatalban. Robert Fico szlovák miniszterelnök szintén tiltakozó levelet küldött António Costa, az Európai Tanács elnöke számára.

Fico kormánya ellenzi azokat a megoldásokat, amelyek hosszú távon is fedeznék Ukrajna pénzügyi és katonai kiadásait.

A most elfogadott jogi eszköz nem pusztán technikai módosítás. Valójában arról tanúskodik, hogy az európai háborúpárti elit egyre eltökéltebb az orosz–ukrán háború folytatása mellett és hajlandó szűkíteni azoknak a tagállamoknak a mozgásterét, akik ezt ellenzik. Az orosz állami vagyonok tartós befagyasztása, olyan precedenst teremthet, amely hosszú távon is meghatározza az EU válságkezelési és külpolitikai stratégiáját. A következő hónapokban várhatóan még heves vita zajlik majd a jogi mechanizmus részleteiről, de az irány egyértelmű: Brüsszel szigorúbb és egységesebb szankciós politikára vált.