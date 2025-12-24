Brutális támadást indított Oroszország, minden lángokban

Az ukrán légierő hajnalban több, észak felől érkező nagy sebességű célpontot észlelt Harkiv irányában, miközben robbanásokról számoltak be a helyszínről. A város elleni támadás részleteiről egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, a légierő pedig már korábban rakétafenyegetésre figyelmeztette Ukrajna több régióját – derül ki a zn.ua cikkéből.

Egy rakétatámadás után Harkivban, Ukrajna északkeleti részén

Fotó: AFP

A Harkiv régióban végrehajtott légicsapás körülbelül egy órán át tartott – 05:29-től 06:38-ig.

Korábban arról számoltak be, hogy az oroszok ma, december 24-én legalább három légicsapást hajtottak végre Zaporizzsja városára. Jelenleg két áldozatról tudni – írja a portál.

У Москві знову вибухнуло авто. Подія сталася поряд із вулицею, де позавчора було ліквідовано генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. Вже відомо про двох ліквідованих і двох поранених поліцаях pic.twitter.com/qo8tojLATw — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) December 24, 2025

Korábban arról írtunk, hogy ukrán drónok december 22-én éjjel megtámadták a Sztavrolen petrolkémiai üzemet – jelentették orosz közösségimédia-csatornák. A helyi lakosok által készített fotók és videók nagy lángokat mutatnak az üzem irányából – számolt be az incidensről a The Kyiv Independent.

Ez Oroszország egyik vezető petrolkémiai vállalata és a Lukoil leányvállalata.

Polietilént, polipropilént, benzolt, butilén-butadién frakciót, nehéz kőolajgyantákat és egyéb petrolkémiai termékeket gyárt. Ukrajna vezérkara korábban közölte, hogy az üzem drónalkatrészeket, kompozit anyagokat, karosszériaelemeket, tömítéseket és szigeteléseket gyárt különböző típusú orosz katonai felszerelésekhez.