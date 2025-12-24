Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Riasztás Csernobilban! Hatalmas a veszély

orosz-ukrán háború

Brutális támadást indított Oroszország, minden lángokban

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas támadást indított Moszkva. Ukrajnában robbanásokra ébredtek az emberek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúHarkivrakétatámadásbombázás

Az ukrán légierő hajnalban több, észak felől érkező nagy sebességű célpontot észlelt Harkiv irányában, miközben robbanásokról számoltak be a helyszínről. A város elleni támadás részleteiről egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, a légierő pedig már korábban rakétafenyegetésre figyelmeztette Ukrajna több régióját – derül ki a zn.ua cikkéből.

Egy rakétatámadás után Harkivban, Ukrajna északkeleti részén
Egy rakétatámadás után Harkivban, Ukrajna északkeleti részén
Fotó: AFP

A Harkiv régióban végrehajtott légicsapás körülbelül egy órán át tartott – 05:29-től 06:38-ig.

Korábban arról számoltak be, hogy az oroszok ma, december 24-én legalább három légicsapást hajtottak végre Zaporizzsja városára. Jelenleg két áldozatról tudni – írja a portál.

Korábban arról írtunk, hogy ukrán drónok december 22-én éjjel megtámadták a Sztavrolen petrolkémiai üzemet – jelentették orosz közösségimédia-csatornák. A helyi lakosok által készített fotók és videók nagy lángokat mutatnak az üzem irányából – számolt be az incidensről a The Kyiv Independent

Ez Oroszország egyik vezető petrolkémiai vállalata és a Lukoil leányvállalata.

Polietilént, polipropilént, benzolt, butilén-butadién frakciót, nehéz kőolajgyantákat és egyéb petrolkémiai termékeket gyárt. Ukrajna vezérkara korábban közölte, hogy az üzem drónalkatrészeket, kompozit anyagokat, karosszériaelemeket, tömítéseket és szigeteléseket gyárt különböző típusú orosz katonai felszerelésekhez.

Putyin súlyos döfést vitt be: ez nagyon fájhat Zelenszkijnek
Rutte újabb meredek kijelentése miatt centikre a világháború – videó
Grönland miatt fokozódik a feszültség

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!