Az ukrán tisztek ezúttal nem jártak sikerrel, ezt pedig valaki videóra is vette. Az emberrablók az utca közepén próbáltak egy férfit a már jól ismert kisbuszba tuszkolni, azonban ezúttal nem jártak sikerrel hála a civileknek.

Az emberrablók ezúttal nem jártak sikerrel

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételen az látható amint egy kétségbeesett férfi próbál kiszabadulni három emberrabló karmai közül. A tisztek már majdnem teljesen betuszkolták a kocsiba amikor néhány férfi az utcáról a segítségére sietett.

Az egyik férfi nem volt szívbajos és nemes egyszerűséggel hátulról a nyakánál fogva elrángatta az autótól az egyik egyenruhást. Ezután már sikerült kihúzni a férfit is, aki ekkor már félig a kisbuszban volt.

Némi kiabálás és feszült pillanat után végül az emberrablók ezúttal csalódottan távoztak.

Az emberrablók folyamatosan dolgoznak

Az ukrán vezetés, élén Volodimir Zelneszkij elnökkel továbbra is erőszakos emberrablók segítségével próbája a harctéri valóságot megcáfolni. Ukrajnában már jó ideje óriási probléma az emberhiány a fronton. Ennek elsődleges oka, hogy a fiatalok egy jelentős része inkább elmenekült az országból még mielőtt besorozták volna.

Az emberrablások azonban már komoly társadalmi feszültségeket szülnek.

Az egyenruhások sokszor a civileknek is nekitámadnak és habár elméletileg kötelező lenne számukra a testkamera használata, azonban ezt senki nem kéri rajtuk számon, így pedig a jogellenes mozgósítások is tovább folytatódnak.