Nő a feszültség Crowborough-ban a tervezett migránstábor miatt – videó

Nő a feszültség Crowborough-ban a tervezett migránstábor miatt

Crowborough lakói önkéntes járőrcsoportot hoztak létre a belügyminisztérium tervére reagálva, amely több száz illegális bevándorlót helyezne el a város melletti egykori kadéttelepen. A „Crowborough Patrol” célja, hogy látható demonstrációval előzze meg a szerintük nem kívánatos tevékenységeket. A kezdeményezés megosztja a helyieket: egyesek szükségesnek tartják, mások provokációnak nevezik. Közben több mint 1500 lakos tüntetett a tervezett migránstábor ellen, és jogi lépések is körvonalazódnak.
A város lakosai egyre nagyobb aggodalommal figyelik a brit belügyminisztérium tervét, amely szerint több mint ötszáz illegális bevándorlót helyeznének el a város közelében található egykori katonai kadéttelepén. A döntés tiltakozást, felháborodást váltott ki a helyi lakosság körében és hozzájárult a „Crowborough Patrol” nevű civil csoport megalakuláshoz – számolt be róla a The Telegraph.

A belügyminisztérium több száz illegális bevándorlót helyezne el a Crowborough melletti egykori kadéttelepen
A belügyminisztérium több száz illegális bevándorlót helyezne el a Crowborough melletti egykori kadéttelepen (Fotó: AFP)

A tagok azt vállalták, hogy éjjel-nappal járőröznek a város központjában, és „látható elrettentő erőként” jelennek meg, hogy megakadályozzák a szerintük „nem kívánatos tevékenységeket”.

A csoport tervei szerint tagjaik láthatósági mellényt és piros baseballsapkát viselnek majd, és külön odafigyelnek az iskolakezdés és -zárás idejére, valamint az esti órákra. A szervezet szóvivője szerint tevékenységük célja pusztán az, hogy jelenlétükkel biztonságosabbá tegyék a várost. Így fogalmazott:

A mi célunk egyszerű: láthatónak lenni és elrettentő erőként működni. Nem konfrontációt keresünk, hanem helyi lakosokként szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy békés maradjon Crowborough. 

Mint jelezte, a csoport minden tagja háttérellenőrzésen esik át. 

Nő a feszültség Crowborough-ban a tervezett migránstábor miatt
Nő a feszültség Crowborough-ban a tervezett migránstábor miatt Fotó: AFP

Pattanásig feszült helyzet Crowborough-ban

A településen azonban korántsem fogadja mindenki pozitívan a csoport megszervezését. Egy helyi lakos „önjelölt igazságosztók csoportjának” nevezte a kezdeményezést, amely szerinte „csak fokozza a feszültséget”, és úgy véli, a rendőrségnek kellene fellépnie. 

A helyiek ellenállása azonban nem merül ki ebben: vasárnap mintegy 1500-an vonultak utcára, hogy tiltakozzanak a belügyminisztérium döntése ellen. 

A demonstrálók szerint a környék infrastruktúrája alkalmatlan több száz egyedülálló, férfi bevándorló fogadására. Emellett aggodalmukat fejezték ki amiatt is, hogy a létesítmény bezárása évente 12 000 kadét kiképzését lehetetlenítheti el a sajátos, erdős terep miatt, amely a katonai gyakorlatok szempontjából kiemelt jelentőségű.

A kadétoknak távozniuk kellett

A telep bezárása felgyorsult: csütörtökön az utolsó kadétcsoportot is kiköltöztették, hétfőtől pedig az ingatlan hivatalosan is a belügyminisztérium fennhatósága alá került. A helyi Weald körzet vezetése közölte, hogy jogi lehetőségeket vizsgál, és független jogi szakértők véleményét kéri, miként lehetne megakadályozni a migránstábor kialakítását. A Crowborough Shield nevű civil szervezet már közel 60 000 fontot gyűjtött össze egy esetleges per finanszírozására.

A brit kormány kitart a döntés mellett

A belügyminisztérium közleményben kért elnézést a városvezetéstől a létesítmény átvételének módjáért, ugyanakkor jelezte: a cél változatlan. A tárca határozottan törekszik arra, hogy felszámolja a migránshotelek használatát, és azokat nagy befogadóképességű, központosított létesítményekkel váltsa fel.

