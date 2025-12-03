Transzlányok többé nem lehetnek cserkészek a briteknél

A brit Girlguiding szervezet bejelentette, hogy innentől kezdve nem fogad transznemű lányokat tagjai közé. A döntést a brit legfelsőbb bírósági ítélet indokolta, amely szerint az egyenlőségi törvényekben a „nem” biológiai nemet jelent, így a nemi identitás alapján történő felvétel jogi szempontból nem megengedett. A lépés új vitát indított ki a cserkészet, az emberi jogok és a transznemű gyermekek önazonossága körül – írja a BBC.

A brit Girlguiding szervezet bejelentette, transz lányok többé nem lehetnek cserkészek

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Girlguiding, amely a brit cserkészek lányoknak szóló ága, közleménye szerint

december 2-től a transznemű gyerekek, valamint azok, akiket születéskor nem regisztráltak nőként, nem csatlakozhatnak új tagként a szervezethez.

A jelenlegi tagok esetében azonnali változás nem történik, további részleteket a jövő héten közölnek. Az igazgatótanács szerint a döntés „nehéz szívvel” született, de a jogszabályi keretek és a gyermekvédelem szempontjai szerint szükséges volt. A Girlguiding hangsúlyozta: továbbra is támogatják a marginalizált csoportokhoz tartozó fiatalokat, és elkötelezettek az esélyegyenlőség és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett.

A női jogi szervezetek a döntést helyesnek tartják, míg a LMBTQ- és transzjogi aktivisták csalódottságukat fejezték ki amiatt, hogy egy korábban befogadó szervezet, amely tiszteletben tartotta az önazonosság és a nemi identitáshoz való jogot, most kizárni kényszerül a transznemű gyerekeket, pontosabban a transzlányokat. A lépés új vitát indított a cserkészet, az esélyegyenlőség és az emberi jogok kérdéseiről az Egyesült Királyságban.

