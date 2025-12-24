Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Riasztás Csernobilban! Hatalmas a veszély

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerhij Tarakanov, az erőmű igazgatója arra figyelmeztetett, hogy az egykori csernobili atomerőmű fölé épített védőpajzs akár össze is omolhat, ha újabb orosz csapás éri az év elején megrongálódott létesítményt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csernobili atomerőműorosz-ukrán háborúfigyelmeztetés

A csernobili atomerőmű negyedik reaktorában 1986 áprilisában következett be a reaktorolvadás, amelynek következtében az egész létesítményt bezárták. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) december 5-én közölte: a sugárzás kiszivárgását megakadályozó védőszerkezetet sürgősen meg kell javítani, miután egy orosz dróntámadás az év elején súlyosan megrongálta az acélszerkezetet. A támadás következtében egy nagyobb és több kisebb lyuk keletkezett rajta a tűz miatt.

2025. február 14-én dróntámadás érte az úgynevezett Új Biztonságos Burkolatot, amely a volt csernobili atomerőmű 4-es reaktorának maradványaiból származó sugárzást volt hivatott elszigetelni
2025. február 14-én dróntámadás érte az úgynevezett Új Biztonságos Burkolatot, amely a volt csernobili atomerőmű 4-es reaktorának maradványaiból származó sugárzást volt hivatott elszigetelni
Fotó: AFP

Tarakanov szerint a védelmi rendszer teljes helyreállítása három–négy évet is igénybe vehet. Arra is figyelmeztetett, hogy ha a javítások befejezése előtt újabb csapás éri a helyszínt, a belső védőhéj összeomolhat.

A belső szarkofágot az 1986-os reaktorrobbanás után sietve emelték, hogy megfékezzék a katasztrófa következményeit.

Ha egy rakéta vagy drón közvetlenül eltalálja, vagy akár a közelben csapódik be – például egy Iszkander rakéta, ne adj’ isten –, az egyfajta mini földrengést idézhet elő a térségben

 – fogalmazott.

A védőkonténert először 2019-ben helyezték el a megsemmisült reaktor köré.

Áprilisban Szvitlana Hrincsuk akkori környezetvédelmi miniszter szintén arra figyelmeztetett, hogy a szarkofág részben elvesztette funkcionalitását, és az orosz csapást követően elengedhetetlen a javítása a szivárgások megelőzése érdekében.

Az erőmű Kijevtől mintegy 130 kilométerre északra, valamint mindössze 15 kilométerre az ukrán–belarusz határtól található. A telephelyet rövid időre orosz csapatok szállták meg a 2022 februárjában megindított teljes körű invázió első napjaiban.

Putyin súlyos döfést vitt be: ez nagyon fájhat Zelenszkijnek
Grönland miatt fokozódik a feszültség
Megkongatták a vészharangokat Zelenszkij állapota miatt

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!