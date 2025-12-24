Riasztás Csernobilban! Hatalmas a veszély

A csernobili atomerőmű negyedik reaktorában 1986 áprilisában következett be a reaktorolvadás, amelynek következtében az egész létesítményt bezárták. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) december 5-én közölte: a sugárzás kiszivárgását megakadályozó védőszerkezetet sürgősen meg kell javítani, miután egy orosz dróntámadás az év elején súlyosan megrongálta az acélszerkezetet. A támadás következtében egy nagyobb és több kisebb lyuk keletkezett rajta a tűz miatt.

2025. február 14-én dróntámadás érte az úgynevezett Új Biztonságos Burkolatot, amely a volt csernobili atomerőmű 4-es reaktorának maradványaiból származó sugárzást volt hivatott elszigetelni

Fotó: AFP

Tarakanov szerint a védelmi rendszer teljes helyreállítása három–négy évet is igénybe vehet. Arra is figyelmeztetett, hogy ha a javítások befejezése előtt újabb csapás éri a helyszínt, a belső védőhéj összeomolhat.

A belső szarkofágot az 1986-os reaktorrobbanás után sietve emelték, hogy megfékezzék a katasztrófa következményeit.

Ha egy rakéta vagy drón közvetlenül eltalálja, vagy akár a közelben csapódik be – például egy Iszkander rakéta, ne adj’ isten –, az egyfajta mini földrengést idézhet elő a térségben

– fogalmazott.

A védőkonténert először 2019-ben helyezték el a megsemmisült reaktor köré.

Áprilisban Szvitlana Hrincsuk akkori környezetvédelmi miniszter szintén arra figyelmeztetett, hogy a szarkofág részben elvesztette funkcionalitását, és az orosz csapást követően elengedhetetlen a javítása a szivárgások megelőzése érdekében.