Vészjelzés: súlyosan sérült a csernobili pajzs – videó

Súlyosan megrongálódott a csernobili atomerőmű fölött emelt hatalmas acél védőburkolat egy februári dróntámadás következtében – közölte az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA). A szervezet szerint az építmény mára elveszítette elsődleges biztonsági funkcióit, és már nem képes hatékonyan visszatartani a radioaktív anyagokat – számolt be róla a CNN.
Megsérült a csernobili védőburkolat
A támadás február 14-én érte a létesítményt. Ukrajna Oroszországot vádolta meg az akcióval, amit a Kreml visszautasított és tagadott.
A dróncsapás tüzet okozott, és jelentős károkat idézett elő a reaktor romjai fölé emelt védőpajzson.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tájékoztatása szerint bár ideiglenes javításokat már végeztek a tetőszerkezeten, de ezek csak átmeneti megoldást jelentenek. Rafael Mariano Grossi, az IAEA főigazgatója hangsúlyozta:
elengedhetetlen egy időben megkezdett, átfogó felújítás, hogy megakadályozzák az állapot további romlását, és garantálják a hosszú távú nukleáris biztonságot.
Grossi ugyanakkor hozzátette: a burkolat teherhordó elemei és a megfigyelőrendszerek nem szenvedtek maradandó károsodást. Az ügynökség állandó jelenléttel támogatja a teljes biztonság helyreállítását célzó munkálatokat. Nem először kerül Csernobil a figyelem középpontjába az ukrajnai háború során. Az orosz csapatok 2022 februárjában, a teljes körű invázió első napjaiban elfoglalták az erőmű területét, és túszul ejtették a személyzetet. Mintegy egy hónappal később kivonultak, és átadták az irányítást az ukrán hatóságoknak.
A most megrongálódott védőburkolat, az úgynevezett új biztonsági szerkezet (NSC) egy hatalmas, íves acélépítmény, amely a felrobbant 4-es reaktor romjai fölé került.
Feladata a radioaktív anyagok elszigetelése és a környezet védelme. Ez az építmény a világ legnagyobb mozgatható szárazföldi szerkezete. Építése 2010-ben kezdődött, 2019-ben fejeződött be, és száz évre tervezték. A projekt költsége 2,1 milliárd euró volt, amelyet több mint 45 ország és szervezet finanszírozott.
Csernobil szellemváros lett a katasztrófa után
A csernobili katasztrófa 1986. április 26-án történt, amikor felrobbant a 4-es reaktor. A radioaktív szennyezés Ukrajna, Fehéroroszország és Oroszország nagy részét érintette. A nemzetközi szervezetek szerint több mint harmincan haltak meg közvetlenül, és a sugárzás hosszú távú egészségügyi következményei mindmáig érezhetőek.