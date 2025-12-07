Vészjelzés: súlyosan sérült a csernobili pajzs – videó

Súlyosan megrongálódott a csernobili atomerőmű fölött emelt hatalmas acél védőburkolat egy februári dróntámadás következtében – közölte az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA). A szervezet szerint az építmény mára elveszítette elsődleges biztonsági funkcióit, és már nem képes hatékonyan visszatartani a radioaktív anyagokat – számolt be róla a CNN.

Megsérült a csernobili védőburkolat, már nem tudja visszatartani a sugárzást Fotó: AFP

A támadás február 14-én érte a létesítményt. Ukrajna Oroszországot vádolta meg az akcióval, amit a Kreml visszautasított és tagadott.

A dróncsapás tüzet okozott, és jelentős károkat idézett elő a reaktor romjai fölé emelt védőpajzson.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tájékoztatása szerint bár ideiglenes javításokat már végeztek a tetőszerkezeten, de ezek csak átmeneti megoldást jelentenek. Rafael Mariano Grossi, az IAEA főigazgatója hangsúlyozta:

elengedhetetlen egy időben megkezdett, átfogó felújítás, hogy megakadályozzák az állapot további romlását, és garantálják a hosszú távú nukleáris biztonságot.

Grossi ugyanakkor hozzátette: a burkolat teherhordó elemei és a megfigyelőrendszerek nem szenvedtek maradandó károsodást. Az ügynökség állandó jelenléttel támogatja a teljes biztonság helyreállítását célzó munkálatokat. Nem először kerül Csernobil a figyelem középpontjába az ukrajnai háború során. Az orosz csapatok 2022 februárjában, a teljes körű invázió első napjaiban elfoglalták az erőmű területét, és túszul ejtették a személyzetet. Mintegy egy hónappal később kivonultak, és átadták az irányítást az ukrán hatóságoknak.

A most megrongálódott védőburkolat, az úgynevezett új biztonsági szerkezet (NSC) egy hatalmas, íves acélépítmény, amely a felrobbant 4-es reaktor romjai fölé került.

Feladata a radioaktív anyagok elszigetelése és a környezet védelme. Ez az építmény a világ legnagyobb mozgatható szárazföldi szerkezete. Építése 2010-ben kezdődött, 2019-ben fejeződött be, és száz évre tervezték. A projekt költsége 2,1 milliárd euró volt, amelyet több mint 45 ország és szervezet finanszírozott.