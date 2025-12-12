Dán titkosszolgálat: Trump Amerikája immár biztonsági kockázat Európa számára

Dánia először minősítette az Egyesült Államokat biztonsági kockázatnak – abban az időszakban, amikor Washington egyre nyíltabban fordul szembe a háborúpárti Európa érdekeivel. A szerdán közzétett 2025-ös hírszerzési jelentés példátlan élességgel figyelmeztet: az Egyesült államok ma már saját gazdasági és technológiai erejét a szövetségeseivel szemben is hatalmi eszközként használja, és nem zárja ki a katonai erő alkalmazását sem, írja a Politico.

Donald Trump amerikai elnök és Mette Frederiksen dán miniszterelnök (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

Trump Amerika-képe aggasztja az európaiakat

A dokumentum szerint Washington „egyre inkább saját érdekeit helyezi előtérbe”, miközben erőből érvényesíti akaratát – akár adóemelési fenyegetésekkel, akár geopolitikai nyomásgyakorlással. A dán hírszerzés egyértelmű utalást tesz arra is, amikor az Egyesült Államok évekkel megpróbálta megszerezni Grönlandot Dániától.

A jelentés súlyát tovább növeli, hogy az elmúlt hónapokban a holland titkosszolgálat is korlátozta az információmegosztást az amerikaiakkal a politikai beavatkozás és az emberi jogi aggályok miatt.

Emberek tiltakoznak az amerikai nyomásgyakorlás ellen, amelyet Grönland és Dánia ellen gyakorolnak a koppenhágai amerikai nagykövetség előtt, 2025. március 29-én (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Nils Melvang)

Dánia és Európa is egyre idegesebb az amerikai irányváltás miatt

A dán értékelés rámutat: az európai szövetségesek között komoly feszültséget okoz, hogy Washington az iparpolitikát és a stratégiai eszközöket saját globális versenyében használja – elsősorban Kína ellen, de a kontinens rovására is.

Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia egyenesen azt állítja, Európa 20 éven belül „civilizációs eltörlés” veszélyével nézhet szembe.

A dánok szerint ebből egyértelműen következik, hogy az Egyesült Államok fókusza a csendes-óceáni térségre tolódik, ami gyengíti Amerika elkötelezettségét Európa biztonságával kapcsolatban – és nagyobb terheket helyez a kontinens országaira az orosz elrettentés terén.

Kettős háborús fenyegetés a láthatáron

A hírszerzés legsúlyosabb forgatókönyve szerint néhány éven belül előállhat az a helyzet, hogy Oroszország a Balti-tengeren, Kína pedig a Tajvani-szorosnál készül fegyveres konfliktusra – miközben Európának egyre kevésbé van kire támaszkodnia.