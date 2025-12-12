Dán titkosszolgálat: Trump Amerikája immár biztonsági kockázat Európa számára

Hírlevél
Dánia biztonsági kockázatként azonosítja az Egyesült Államokat legújabb katonai hírszerzési jelentésében. A 2025-ös jelentés szerint Washington egyre inkább a saját érdekeit helyezi előtérbe, és gazdasági-technológiai erejét eszközként használja a szövetségeseivel szemben is.
Dánia először minősítette az Egyesült Államokat biztonsági kockázatnak  – abban az időszakban, amikor Washington egyre nyíltabban fordul szembe a háborúpárti Európa érdekeivel. A szerdán közzétett 2025-ös hírszerzési jelentés példátlan élességgel figyelmeztet: az Egyesült államok ma már saját gazdasági és technológiai erejét a szövetségeseivel szemben is hatalmi eszközként használja, és nem zárja ki a katonai erő alkalmazását sem, írja a Politico.

Dánia
Donald Trump amerikai elnök és Mette Frederiksen dán miniszterelnök (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

Trump Amerika-képe aggasztja az európaiakat

A dokumentum szerint Washington „egyre inkább saját érdekeit helyezi előtérbe”, miközben erőből érvényesíti akaratát – akár adóemelési fenyegetésekkel, akár geopolitikai nyomásgyakorlással. A dán hírszerzés egyértelmű utalást tesz arra is, amikor az Egyesült Államok évekkel megpróbálta megszerezni Grönlandot Dániától.

A jelentés súlyát tovább növeli, hogy az elmúlt hónapokban a holland titkosszolgálat is korlátozta az információmegosztást az amerikaiakkal a politikai beavatkozás és az emberi jogi aggályok miatt.

People protest against the American pressure taking place against Greenland and Denmark, in front of the American Embassy in Copenhagen on March 29, 2025. Denmark said on March 29, 2025 it did not like the "tone" of US Vice-president JD Vance after he accused Copenhagen of under-investing in Greenland during a visit to the Danish territory. (Photo by Nils Meilvang / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Emberek tiltakoznak az amerikai nyomásgyakorlás ellen, amelyet Grönland és Dánia ellen gyakorolnak a koppenhágai amerikai nagykövetség előtt, 2025. március 29-én (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Nils Melvang)

Dánia és Európa is egyre idegesebb az amerikai irányváltás miatt

A dán értékelés rámutat: az európai szövetségesek között komoly feszültséget okoz, hogy Washington az iparpolitikát és a stratégiai eszközöket saját globális versenyében használja – elsősorban Kína ellen, de a kontinens rovására is. 

Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia egyenesen azt állítja, Európa 20 éven belül „civilizációs eltörlés” veszélyével nézhet szembe.

A dánok szerint ebből egyértelműen következik, hogy az Egyesült Államok fókusza a csendes-óceáni térségre tolódik, ami gyengíti Amerika elkötelezettségét Európa biztonságával kapcsolatban – és nagyobb terheket helyez a kontinens országaira az orosz elrettentés terén.

Kettős háborús fenyegetés a láthatáron

A hírszerzés legsúlyosabb forgatókönyve szerint néhány éven belül előállhat az a helyzet, hogy Oroszország a Balti-tengeren, Kína pedig a Tajvani-szorosnál készül fegyveres konfliktusra – miközben Európának egyre kevésbé van kire támaszkodnia. 

 

