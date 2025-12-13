Korrupció Ukrajnában: már a diákok étkeztetése sincs biztonságban

Büntetőeljárás indult Mikolajivban a középfokú oktatási intézményekben zajló diákétkeztetés megszervezésével kapcsolatban felmerült lehetséges jogsértések miatt. A nyomozás az élelmiszerek minőségére, tárolási körülményeire, valamint a gyermekétkeztetésre szánt költségvetési források esetleges jogellenes felhasználására terjed ki.

Az eljárás az ukrán Büntető Törvénykönyv 191. cikkelyének 4. része alapján indult, amely a hivatali visszaéléssel elkövetett sikkasztást vagy tulajdon eltulajdonítását szabályozza, különösen nagy értékben vagy hadiállapot idején.

Emellett a Mikolajivi Területi Katonai Közigazgatás vezetőjének kezdeményezésére egy másik eljárás is indult a higiéniai szabályok megsértése miatt, amely fertőző betegségekhez vagy tömeges mérgezéshez vezethet – számolt be róla a reNews.

A két ügyet egyesítették. A bíróság engedélyezte a házkutatásokat az önkormányzat oktatási osztályánál, egy önkormányzati étkeztető vállalatnál és egy magáncégnél. A nyomozók dokumentumokat foglaltak le, valamint élelmiszermintákat gyűjtöttek be további vizsgálatra.

Ítélet született egy állami vállalatot érintő csalási ügyben

Más ügyben már jogerős ítélet született.

A Legfelsőbb Bíróság bűnösnek mondta ki a „TSENSM” állami vállalat volt igazgatóját és egy vállalkozót egy gabonabeszerzési csalás ügyében, amely 13,4 millió hrivnya kárt okozott az állami cégnek.

A volt vezetőt négy év börtönbüntetésre, három év közhivatal-viseléstől való eltiltásra és pénzbírságra ítélték. A vállalkozó három év tíz hónap szabadságvesztést kapott, szintén eltiltással és pénzbírsággal. A bíróság elrendelte, hogy az elítéltek egyetemlegesen térítsék meg az okozott kárt – írja az LB.ua.

Korrupciós botrány bénítja a kormányzati kinevezéseket

A korrupciós ügyek politikai következményei is jelentősek. Ukrajnának jelenleg nincs aktív jelöltje az energiaügyi miniszteri posztra, és továbbra sem találták meg az igazságügyi miniszter és az elnöki kabinetfőnök utódját sem – írja a Reuters.

A helyzetet súlyosbítja az állami atomenergia-ügynökséget érintő, mintegy 100 millió dolláros vesztegetési botrány, amely közfelháborodást váltott ki és gyengítette Kijev nemzetközi pozícióit.

Szakértők szerint több jelölt összeférhetetlenségi okok miatt kiesett, mások pedig attól tartanak, hogy a központosított hatalmi rendszerben nem tudnák érdemben ellátni feladataikat.