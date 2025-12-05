„Fegyvert fogni? Szó sem lehet róla!” – diáklázadás tört ki Németországban

A német kormány hadkötelezettségi tervei komoly társadalmi tiltakozást váltottak ki: pénteken több mint kilencven településen hagyták ott az órákat a diákok, hogy a sorkötelezettség visszahozása ellen tiltakozzanak – írja a Spiegel. A fekete–vörös koalíció jelenleg egy „önkéntes alapú” katonai szolgálatról tárgyal, amely azonban minden 18 éves férfit kérdőív kitöltésére és alkalmassági vizsgálatra kötelezne. Ha nem gyűlne össze elegendő önkéntes, a Bundestag bevezethet egy úgynevezett „szükségleti” sorkötelezettséget.

Több tucatnyian tüntettek Kölnben 2025. december 4-én, az országos diáksztrájk előestéjén a tervezett sorkötelezettség ellen, egy nappal azelőtt, hogy a Bundestag szavaz a törvényről

Fotó: AFP

„Az életemet akarják kockára tenni – kereskedelmi útvonalakért?”

A fiatalok között sokan attól tartanak, hogy a katonai szolgálat a saját életüket és jövőjüket sodorja veszélybe.

Phil Werring, 17 éves münsteri diák szerint „szó sem lehet arról”, hogy hat hónapot laktanyában töltsön vagy fegyvert fogjon:

Az életemet azért tennék kockára, hogy kereskedelmi útvonalakat tartsanak fenn? Köszönöm, nem.

A mainzi Viktoria Gramm úgy érzi, a kormány teljesen figyelmen kívül hagyja a fiatalok jövőjét: – A békéért semmit nem tesznek, de a mi időnket és életünket gondolkodás nélkül feláldoznák.

„Minket kényszerítenének, miközben a politika nem törődik velünk”

A tiltakozó fiatalok egy része a politikai elit iránti kiábrándultságát is megfogalmazta. A 18 éves Michael Königshof szerint a hadkötelezettség nem a biztonságról, hanem a fiatalok terhének növeléséről szól: – Miért kockáztassuk az életünket olyan politikusok miatt, akik semmit nem tesznek értünk? Inkább az iskolákat újítsák fel, ne fegyverkezzenek!”

Lisa Antonia Alexander, 18 éves diák így fogalmazott a lapnak: