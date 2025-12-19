Donald Trump súlyos figyelmeztetést küldött Ukrajnának

Az amerikai elnök december 18-án az Ovális Irodában nyilatkozva hangsúlyozta, hogy reméli, Ukrajna gyorsan cselekszik az orosz–ukrán háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítések keretében. Donald Trump kijelentése a közelgő, Ukrajnára fókuszáló floridai találkozó előtt hangzott el, amely a hétvégén kerül megrendezésre – számolt be a The Kyiv Independent.

Donald Trump kijelentése a floridai találkozó előtt hangzott el

Donald Trump sürgeti Ukrajnát

„Nos, közel állnak a megoldáshoz, de remélem, hogy Ukrajna gyorsan cselekszik”

– fogalmazott Trump, majd ismételte: „

Remélem, hogy Ukrajna gyorsan cselekszik, mert Oroszország ott van.

Hangsúlyozta, hogy a késlekedés kockázatot jelenthet: „Valahányszor túl sok időt vesznek igénybe, Oroszország meggondolja magát.” Ugyanakkor optimistán nyilatkozott, hogy „van esély arra, hogy ezt hamarosan megoldjuk”.

A Trump által említett időzítés nem véletlen: az ukrán küldöttség december 19–20-án az Egyesült Államokba utazik, hogy találkozzon amerikai tisztviselőkkel, és megvitassák a béketárgyalások részleteit.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban jelezte, hogy a tárgyalások középpontjában egy 20 pontos béketerv áll, amely magában foglalja a biztonsági garanciákat, az ország újjáépítését, valamint az ezekhez kapcsolódó lépéseket és dokumentumokat. Zelenszkij szerint európai tisztviselők is részt vehetnek a megbeszéléseken, ami a nemzetközi közösség aktív bevonását jelzi a folyamatba.

A diplomáciai erőfeszítések az Egyesült Államok vezetésével zajlanak, céljuk Kijev és Moszkva közötti békemegállapodás megkötése.

A helyzet azonban továbbra is bonyolult: a felek messze állnak egymástól a kulcsfontosságú kérdésekben, így a tárgyalások kimenetele bizonytalan.