Karácsonyi dráma Oroszországban – drónokkal támadták Moszkvát szenteste

Szergej Szobjanin moszkvai polgármester december 24-én közölte, hogy újabb drónt lőttek le Moszkva közelében, amivel az aznap megsemmisített eszközök száma tizenhatra emelkedett. Tájékoztatása szerint a mentőszolgálatok és a katasztrófavédelem munkatársai azonnal megkezdték a becsapódás helyeinek átvizsgálását, ugyanakkor a közlés időpontjában további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

Drónokkal támadták Moszkvát szenteste Fotó: AFP

Az orosz védelmi minisztérium ennél is kiterjedtebb támadásról számolt be. Állításuk szerint december 24-én, moszkvai idő szerint délután egy és este nyolc óra között összesen

132 ukrán drónt lőttek le vagy semmisítettek meg az ország különböző térségeiben.

A közlés alapján a legtöbb drónt Belgorod régió felett fogták el, 46-ot semlegesítettek. Brjanszk régió felett 42, Kaluga térségében pedig 15 drónt lőttek le. A Kyiv Independent közlése szerint ezzel egy időben az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy december 24-én éjjel támadást indítottak egy szintetikus termékeket gyártó üzem ellen Oroszország Tula régiójában. A létesítmény Efremov városában található.

A gyárban készített szintetikus gumik és polimerek katonai járművek abroncsaihoz és páncélozott járművekhez is használhatóak,

ezért az ukrán jelentés szerint stratégiai jelentőségű célpontnak minősül.

Ukrán drónok támadtak Karácsony előtt is

Korábban arról írtunk, hogy ukrán drónok december 22-én éjjel megtámadták a Sztavrolen petrolkémiai üzemet – jelentették orosz közösségi média-csatornák. A helyi lakosok által készített fotók és videók nagy lángokat mutatnak az üzem irányából – számolt be az incidensről a The Kyiv Independent.