Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megmutatták Putyin karácsonyi ajándékát – fotó

Olvasta?

Forradalom a Gmail bejelentkezésnél – ezt nem árt tudni

drón

Több mint 70 ukrán drón zuhant le orosz területek fölött

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz légvédelmi rendszerek az elmúlt éjszaka folyamán 77 ukrán pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg az orosz régiók felett – közölte az orosz védelmi minisztérium.
Link másolása
Vágólapra másolva!
drónorosz-ukrán háborúVolgográd

„Az elmúlt éjszaka során a szolgálatban lévő légvédelmi egységek 77 ukrán merevszárnyú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg: 34-et a Volgográdi terület, 23-at a Rosztovi terület, ötöt a Kalugai terület, ötöt a Krími Köztársaság, hármat a moszkvai terület felett – köztük egyet, amely Moszkva felé tartott –, hármat a Fekete-tenger vize felett, kettőt a Belgorodi terület felett, egyet a Voronyezsi terület felett, valamint egyet az Azovi-tenger vize felett” – áll a közleményben.

Ukrán drón (Fotó: AFP)
Ukrán drón (Fotó: AFP)

Volgográdban az incidens következtében tűz ütött ki az olajfinomító közelében – írja a Caliber.

 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!