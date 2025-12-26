Több mint 70 ukrán drón zuhant le orosz területek fölött

„Az elmúlt éjszaka során a szolgálatban lévő légvédelmi egységek 77 ukrán merevszárnyú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg: 34-et a Volgográdi terület, 23-at a Rosztovi terület, ötöt a Kalugai terület, ötöt a Krími Köztársaság, hármat a moszkvai terület felett – köztük egyet, amely Moszkva felé tartott –, hármat a Fekete-tenger vize felett, kettőt a Belgorodi terület felett, egyet a Voronyezsi terület felett, valamint egyet az Azovi-tenger vize felett” – áll a közleményben.

Ukrán drón (Fotó: AFP)

Volgográdban az incidens következtében tűz ütött ki az olajfinomító közelében – írja a Caliber.