Ukrán dróncsapás rázta meg Oroszországot: olajfinomítót ért támadás – videó

A támadásról több, a Telegramon megjelent beszámoló adott hírt. Ezek szerint a drónok az éjszaka leple alatt érték el az olajfinomítót, ahol robbanások történtek. Az ukrán vezetés hivatalosan nem kommentálta az esetet– írja a Kyiv Independent.

A drónok az éjszaka leple alatt érték el az olajfinomítót, ahol robbanások történtek Fotó: AFP

Egy Telegram-csatorna, az Exilenova+ arról írt, hogy december 16-án, nem sokkal éjfél előtt dróntámadás érte az oroszországi Szaratov régiót is.

A jelentés szerint ott is robbanás történt, ami arra utalhat, hogy összehangolt, több régiót érintő akcióról lehet szó.

Kubán Oroszország déli részén, Krasznodar területén fekszik, az Azovi- és a Fekete-tenger közelében. A térség stratégiai jelentőségű, mivel fontos energetikai és ipari létesítmények találhatók itt.

A Szaratov régió Ukrajna északkeleti határától mintegy 330 kilométerre helyezkedik el, ami jól mutatja, hogy az ukrán drónok egyre mélyebbre hatolhatnak be orosz területre.

Egyre gyakoribbak a dróntámadások

Ukrajna az elmúlt hónapokban rendszeresen támadta az orosz katonai és energetikai infrastruktúrát. Kijev célja ezzel az, hogy csökkentse Moszkva harci képességeit. Az ukrán álláspont szerint az orosz energiaipar közvetlenül finanszírozza a Kreml hadműveleteit, ezért az ilyen létesítmények katonai célpontnak számítanak.

Az ukrán vezérkar december 14-én jelentette be, hogy nagyszabású támadássorozatot hajtottak végre orosz katonai és olajipari objektumok ellen.

A közlés szerint több létesítményt semmisítettek meg Oroszországban és az általa megszállt területeken, köztük a Krím félszigeten is. A támadást az ukrán vezérkar még aznap megerősítette. Mindeközben az oroszországi Belgorod városát is támadás érte: Vjacseszlav Gladkov, Belgorod régió kormányzója arról számolt be, hogy egy ukrán rakétacsapás „komoly károkat” okozott a helyi infrastruktúrában. Az események azt jelzik, hogy a konfliktus egyre inkább átterjed Oroszország belső területeire is.