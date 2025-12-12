Drónrajok lepték el az orosz fővárost

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy a légvédelmi erők visszaverték az Ukrajna felől érkező dróntámadást Moszkva ellen.

Katonai drón - illusztráció (Fotó: Global Images Ukraine / Global Images Ukraine)

Szobjanyin közlése szerint a hadsereg a nap eleje óta összesen nyolc olyan drónt lőtt le, amelyek a főváros megtámadására törekedtek.

Egy nappal korábban az ukrán fegyveres erők szintén nagyszabású dróntámadást kíséreltek meg Moszkva ellen, akkor a légvédelmi erők több mint harminc drónt semmisítettek meg – számolt be a RIA Novosztyi.

Ночная атака дронов ВСУ накрыла сразу несколько регионов России. В Твери беспилотник врезался в жилую многоэтажку — шесть пострадавших.



— В Твери хлопки начались около трёх утра: местные насчитали пять–шесть взрывов. Один из дронов влетел в нижние этажи дома ЖК Мичуринский —… pic.twitter.com/B3KEcSaYLy — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) December 12, 2025

A hadsereg összesen kilencven drónt fogott el Oroszország különböző régiói felett tegnap este.

A The Kyiv Independent szerint egy drónrobbanás megrongálta egy lakóépület alsó szintjeit az oroszországi Tver városában december 12-én, a regionális hatóságok és helyi Telegram-csatornák közlése szerint legalább hét ember megsérült.

A lakók több hangos robbanásról számoltak be, és szemtanúk videói alapján füstoszlop emelkedett a térség fölé.

A független orosz Telegram-csatorna, az Astra szerint a robbanás következtében a közeli épületek és parkoló autók is megrongálódtak.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Footage Captures Moment of Ukrainian Drone Strike on Apartment Building in Tver, Russia



Video evidence has emerged showing the impact of a Ukrainian drone on a multi-story residential building in the city of Tver, Russia.

Local residents reported that several people…



Local residents reported that several people… pic.twitter.com/NfWWgQNe8E — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 12, 2025

Vitalij Koroljov megbízott kormányzó közölte, hogy az összes sérültet kórházba szállították, és a helyszínen dolgoznak a katasztrófavédelmi szolgálatok, az egészségügyi személyzet és a mentőcsapatok.

Miközben Oroszország fokozza légitámadásait Ukrajna ellen, és nő a civil halálos áldozatok száma, Ukrajna is fokozta dróntámadásait orosz területek ellen.