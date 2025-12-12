Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Kínos pillanat: Zelenszkijt faképnél hagyták

dróntámadás

Drónrajok lepték el az orosz fővárost

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb dróntámadások érték Oroszországot: Moszkva légvédelme több, a főváros felé tartó pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le, miközben Tverben egy robbanás lakóépületeket rongált meg és sérülteket követelt. A harcok eszkalációját jelzi, hogy egyetlen este alatt kilencven drónt fogtak el az orosz régiók felett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróntámadásMoszkvaorosz-ukrán háború

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy a légvédelmi erők visszaverték az Ukrajna felől érkező dróntámadást Moszkva ellen.

Katonai drón - illusztráció (Fotó: Global Images Ukraine / Global Images Ukraine)
Katonai drón - illusztráció (Fotó: Global Images Ukraine / Global Images Ukraine)

Szobjanyin közlése szerint a hadsereg a nap eleje óta összesen nyolc olyan drónt lőtt le, amelyek a főváros megtámadására törekedtek. 

Egy nappal korábban az ukrán fegyveres erők szintén nagyszabású dróntámadást kíséreltek meg Moszkva ellen, akkor a légvédelmi erők több mint harminc drónt semmisítettek meg – számolt be a RIA Novosztyi.

A hadsereg összesen kilencven drónt fogott el Oroszország különböző régiói felett tegnap este.

A The Kyiv Independent szerint egy drónrobbanás megrongálta egy lakóépület alsó szintjeit az oroszországi Tver városában december 12-én, a regionális hatóságok és helyi Telegram-csatornák közlése szerint legalább hét ember megsérült.

A lakók több hangos robbanásról számoltak be, és szemtanúk videói alapján füstoszlop emelkedett a térség fölé.

A független orosz Telegram-csatorna, az Astra szerint a robbanás következtében a közeli épületek és parkoló autók is megrongálódtak.

Vitalij Koroljov megbízott kormányzó közölte, hogy az összes sérültet kórházba szállították, és a helyszínen dolgoznak a katasztrófavédelmi szolgálatok, az egészségügyi személyzet és a mentőcsapatok.

Miközben Oroszország fokozza légitámadásait Ukrajna ellen, és nő a civil halálos áldozatok száma, Ukrajna is fokozta dróntámadásait orosz területek ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!