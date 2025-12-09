Súlyos károkat okozott az a tömeges orosz dróntámadás, amely december 8-án késő este érte Szumit. A város teljes áramellátása megszűnt, miután több mint egy tucat pilóta nélküli eszköz csapott le különböző városrészekre alig fél óra leforgása alatt – számolt be róla a Kyiv Independent.

Sötétségbe borult Szumi: tömeges orosz dróntámadás bénította meg a várost Fotó: AFP

Oleh Hrihorovra, Szumi megye kormányzója a Telegramon közölte: a város jelenleg teljes sötétségben van, a kritikus infrastruktúra egy része kénytelen tartalék áramforrásokra támaszkodni. Hangsúlyozta, hogy a helyzet rendkívül nehéz, a szolgáltatások csak korlátozottan működnek.

A szumi katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a vízellátás és az egészségügyi intézmények jelenleg szintén tartalék áramforrásokról üzemelnek. A hatóságok folyamatosan dolgoznak a károk felmérésén és az áramszolgáltatás helyreállításán.

Oroszország az utóbbi időszakban rendszeresen hajt végre támadásokat Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen, folyamatos nyomás alatt tartva az energetikai rendszereket és a lakosság ellátását.

Mindez annak ellenére történik, hogy nemzetközi erőfeszítések történtek a harcok visszaszorítására. Egy nappal korábban támadás érte a Harkovi terület víztározó gátját is. A polgármester közlése szerint a gát környékén lévő utat biztonsági okokból azonnal lezárták. A helyi hatóságok beszámolói szerint december 7-én Ukrajnában legalább két ember életét vesztette, további tizenkilencen pedig megsérültek az orosz csapások következtében.

Nem sokkal korábban, december 6-án éjjel szintén nagyszabású rakéta- és dróntámadás érte Ukrajna energiainfrastruktúráját. Több alállomás és áramtermelő létesítmény találatot kapott, és megszakadt az egyik olyan távvezeték is, amely a zaporizzsjai atomerőművet látta el árammal.