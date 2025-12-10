Újabb brutális dróntámadás Moszkva ellen – videó

A Lenta.ru tudósítása szerint Szobjanyin Telegram-csatornáján jelentette be, hogy a légvédelem megállított egy Moszkva felé tartó ukrán drónt. Ez már a második eset volt ugyanazon a napon, és később a polgármester arról is beszámolt, hogy a légvédelmi rendszerek fél órán belül a harmadik támadó eszközt is megsemmisítették.

Korábban dróntámadás ért egy krasznogorszki lakóépületet a Moszkvai területen

Fotó: AFP

A városvezető közölte: a mentőszolgálatok szakemberei megszervezték a helyszíni munkálatokat a drón roncsainál. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés.

Húsz drónt lőttek le egyetlen éjszaka alatt

Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz légvédelem összesen húsz ukrán drónt semmisített meg az éjszakai támadások során.

A drónraj több régiót is célba vett: a Brjanszki, Kalugai, Belgorodi és Moszkvai területeket egyaránt érte ellenséges tevékenység.

A beszámolók szerint civil áldozatokról vagy jelentős károkról egyik helyszínről sem érkezett hír.

г. Чебоксары.#бавовна

Тревожно!!!😱😱😱

Рой Загадочных БПЛА люто наскочил и размотал к херам важнейшее путинское АО "Чебоксарский опытно-экспериментальный завод "Энергозапчасть" - выпуск энергетического оборудования для военки и энергетики.🤷‍♂️

Страйк!!!🎳

вата боится: pic.twitter.com/AhTYSWL0CP — Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) December 9, 2025

Mint arról korábban írtunk, sötétségbe borult Szumi: teljes káoszt és sötétséget okozott a városban egy késő esti, tömeges orosz dróntámadás: a település áram nélkül maradt, a kórházak és a vízellátás csak vészüzemi generátorokkal működnek, miközben újabb csapások hírei érkeznek Ukrajna több térségéből.

Arról is beszámoltunk, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) szerint a februári dróntámadás olyan súlyos károkat okozott a csernobili védőburkolatban, hogy az már nem képes ellátni legfontosabb biztonsági funkcióit. A helyzet hosszú távú kockázatokat hordoz, átfogó felújításra van szükség.

Az IAEA tájékoztatása szerint bár ideiglenes javításokat már végeztek a tetőszerkezeten, de ezek csak átmeneti megoldást jelentenek. Rafael Mariano Grossi főigazgató hangsúlyozta:

Elengedhetetlen egy időben megkezdett, átfogó felújítás, hogy megakadályozzák az állapot további romlását, és garantálják a hosszú távú nukleáris biztonságot.

Grossi ugyanakkor hozzátette: a burkolat teherhordó elemei és a megfigyelőrendszerek nem szenvedtek maradandó károsodást. Az ügynökség állandó jelenléttel támogatja a teljes biztonság helyreállítását célzó munkálatokat. Nem először kerül Csernobil a figyelem középpontjába az ukrajnai háború során. Az orosz csapatok 2022 februárjában, a teljes körű invázió első napjaiban elfoglalták az erőmű területét, és túszul ejtették a személyzetet. Mintegy egy hónappal később kivonultak, és átadták az irányítást az ukrán hatóságoknak.