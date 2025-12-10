Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor ma reggel sem kímélte Brüsszelt – nem teszik zsebre, amit üzent

Ezt látnia kell!

Soha nem látott robbanás volt egy hatalmas fekete lyukban – a tudósok sem értik, mi történt

Moszkva

Újabb brutális dróntámadás Moszkva ellen – videó

48 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint ismét ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem egy Moszkva elleni támadási kísérlet során. A hírek szerint rövid időn belül már a harmadik pilóta nélküli repülőgépet lőtték le a főváros irányába tartók közül, miközben az orosz védelmi minisztérium összesen húsz drón megsemmisítéséről számolt be az éjszaka folyamán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Moszkvadróntámadáskáoszlégvédelem

A Lenta.ru tudósítása szerint Szobjanyin Telegram-csatornáján jelentette be, hogy a légvédelem megállított egy Moszkva felé tartó ukrán drónt. Ez már a második eset volt ugyanazon a napon, és később a polgármester arról is beszámolt, hogy a légvédelmi rendszerek fél órán belül a harmadik támadó eszközt is megsemmisítették.

Korábban dróntámadás ért egy krasznogorszki lakóépületet a Moszkvai területen
Korábban dróntámadás ért egy krasznogorszki lakóépületet a Moszkvai területen
Fotó: AFP

A városvezető közölte: a mentőszolgálatok szakemberei megszervezték a helyszíni munkálatokat a drón roncsainál. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés.

Húsz drónt lőttek le egyetlen éjszaka alatt

Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz légvédelem összesen húsz ukrán drónt semmisített meg az éjszakai támadások során. 

A drónraj több régiót is célba vett: a Brjanszki, Kalugai, Belgorodi és Moszkvai területeket egyaránt érte ellenséges tevékenység.

A beszámolók szerint civil áldozatokról vagy jelentős károkról egyik helyszínről sem érkezett hír.

Mint arról korábban írtunk, sötétségbe borult Szumi: teljes káoszt és sötétséget okozott a városban egy késő esti, tömeges orosz dróntámadás: a település áram nélkül maradt, a kórházak és a vízellátás csak vészüzemi generátorokkal működnek, miközben újabb csapások hírei érkeznek Ukrajna több térségéből.

Arról is beszámoltunk, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) szerint a februári dróntámadás olyan súlyos károkat okozott a csernobili védőburkolatban, hogy az már nem képes ellátni legfontosabb biztonsági funkcióit. A helyzet hosszú távú kockázatokat hordoz, átfogó felújításra van szükség.

Az IAEA tájékoztatása szerint bár ideiglenes javításokat már végeztek a tetőszerkezeten, de ezek csak átmeneti megoldást jelentenek. Rafael Mariano Grossi főigazgató hangsúlyozta: 

Elengedhetetlen egy időben megkezdett, átfogó felújítás, hogy megakadályozzák az állapot további romlását, és garantálják a hosszú távú nukleáris biztonságot.

Grossi ugyanakkor hozzátette: a burkolat teherhordó elemei és a megfigyelőrendszerek nem szenvedtek maradandó károsodást. Az ügynökség állandó jelenléttel támogatja a teljes biztonság helyreállítását célzó munkálatokat. Nem először kerül Csernobil a figyelem középpontjába az ukrajnai háború során. Az orosz csapatok 2022 februárjában, a teljes körű invázió első napjaiban elfoglalták az erőmű területét, és túszul ejtették a személyzetet. Mintegy egy hónappal később kivonultak, és átadták az irányítást az ukrán hatóságoknak.

Újabb brit tragédia: migráns férfi erőszakolt meg két kiskorút
Ursula von der Leyenék napról napra közelebb sodorják a kontinenst a háborúhoz
Brüsszel az ukrajnai háború egész Európára történő kiterjesztésével akarja „megoldani” a többi társadalmi problémát

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!