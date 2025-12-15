Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt tudnia kell!

Új szabályok jövőre, autósok, figyelem! – ezek nélkül megbírságolhatják

Moszkva

Súlyos dróntámadás érte Moszkvát

7 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrán drónok hulláma vette célba Moszkvát december 14-ről 15-re virradó éjszaka – közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester. Az orosz légvédelem több drónt lelőtt, a támadás miatt ideiglenes korlátozásokat vezettek be a főváros környéki repülőtereken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Moszkvaorosz-ukrán háborúdróntámadás

Az orosz főváros ellen éjszakai dróntámadást hajtottak végre, amelyért a moszkvai vezetés Ukrajnát tette felelőssé. Szergej Szobjanyin közlése szerint az orosz légvédelmi egységek legalább 18 Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg, a mentőalakulatok pedig megkezdték a roncsok eltakarítását – írja a The Kyiv Independent.

Képünk illusztráció – Dróntámadás Szumi ellen
Képünk illusztráció – Dróntámadás Szumi ellen
Fotó: AFP

A támadás következtében személyi sérülésekről vagy jelentős anyagi károkról nem érkezett hivatalos jelentés, ugyanakkor ideiglenesen korlátozták a forgalmat a moszkvai Zsukovszkij és Domogyedovo repülőtereken.

Az orosz Telegram-hírcsatorna, a Shot beszámolója szerint a Moszkvától mintegy 40 kilométerre nyugatra fekvő Isztrinszkij járás lakói több mint egy tucat detonációt hallottak. Robbanásokról számoltak be a Moszkva megye déli részén található Kasira és Kolomna térségéből is.

Az orosz védelmi minisztérium később arról tájékoztatott, hogy összesen 25 drónt lőttek le a Moszkvai terület felett, közülük 15 a főváros irányába repült. A közlés szerint az éjszaka során Oroszország-szerte 130 pilóta nélküli eszközt fogtak el.

Szobjanyin reggeli frissítése szerint a Moszkva felé tartó drónok közül további hármat semmisítettek meg, így a lelőttek száma elérte a 18-at.  történteket független források egyelőre nem tudták megerősíteni.

Ukrajna az elmúlt időszakban rendszeresen alkalmaz nagy hatótávolságú drónokat oroszországi katonai és ipari célpontok ellen. Néhány nappal ezelőtt többek között olajfinomítók és üzemanyagraktárak ellen is csapásokat mértek Oroszország területén és az általa megszállt régiókban.

A Moszkva elleni korábbi dróntámadások jelentősen megzavarták a légi közlekedést, több száz járatot kellett törölni vagy késleltetni, még akkor is, ha a légvédelem a támadó eszközöket elfogta.

Volodimir Zelenszkij tegnap megerősítette, hogy amerikai és európai küldöttekkel kezd egyeztetéseket a következő napokban az orosz–ukrán háború lezárásáról, miközben Washington egyre nagyobb nyomást gyakorol Kijevre az Egyesült Államok által javasolt béketerv elfogadása érdekében.

Közeledik a nagy alku? Zelenszkij meglepőt mondott a NATO-ról
Új front nyílt Oroszország ellen: robbanások a Krímben, célkeresztben az orosz olaj – videó
Itt van Zelenszkij feltétele az orosz-ukrán békéhez – megkéri az árát

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!