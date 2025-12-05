Kritikus orosz célpontokat ért dróntámadás, Putyin most léphet nagyot – videó

A Krasznodari területi operatív törzs közlése szerint a temrjuki kikötőben károk keletkeztek, miután a dróntámadás során tüzek ütöttek ki. Korábban helyi lakosok arról számoltak be, hogy a kikötőt támadás érte, és üzemanyagtartályok égtek.

Ukrán dróntámadás során december 4–5-én megsérült Oroszország Krasznodari területén fekvő temrjuki tengeri kikötő, valamint a szamarai területhez tartozó Szizran olajfinomító (Forrás: X-képernyőfotó)

A regionális hatóságok nem pontosították, mi sérült meg a kikötőben, csak annyit közöltek, hogy „a temrjuki kikötői infrastruktúra elemei károsodtak”. Az operatív törzs szerint minden személyzetet evakuáltak, és nem történt sérülés.

The port of Temryuk on the Azov Sea has been hit by drones and is on fire. Gazprom has alarge oil terminal here which might have been the target. Geolocated at 45.32364227260595, 37.384826699035216 pic.twitter.com/UL1Du6TzUp — raging545 (@raging545) December 4, 2025

A temrjuki kikötő az Azovi-tenger egyik fontos orosz létesítménye. Olajexport-terminált működtet, ahol orosz kőolajtermékeket fogadnak, tárolnak és szállítanak tovább. Emellett egy nagy cseppfolyósítottgáz-üzem is található itt.

Az orosz Astra hírportál által elemzett helyszíni felvételek szerint a támadás után a kikötő gázterminálja égett.

Ugyanezen az éjszakán a szamarai területen található Szizran város lakói robbanásokról számoltak be a helyi olajfinomító területén – írta az Astra. A lakosok videókat és képeket tettek közzé a támadásról a közösségi médiában.

Defense forces attacked the Temryuk port — a seaport in Temryuk Bay of the Sea of Azov on the Taman Peninsula in Krasnodar Krai.



Preliminary reports indicate that fuel tanks are burning.



The port specializes in transshipment of liquid (petroleum products, liquefied… pic.twitter.com/6jSDhFNBlH — EMPR.media (@EuromaidanPR) December 5, 2025

Szergej Volodcsenkov, Szizran polgármestere megerősítette a dróntámadást, de konkrét célpontokat nem említett.

Ukrajna rendszeresen alkalmaz saját fejlesztésű, nagy hatótávolságú drónokat az orosz olajipari infrastruktúra elleni csapásokhoz. Kijevi kormányzati és katonai tisztviselők ezeket a támadásokat Ukrajna „hosszú távú szankcióinak” nevezik.