Kritikus orosz célpontokat ért dróntámadás, Putyin most léphet nagyot – videó

A Krasznodari területi operatív törzs közlése szerint a temrjuki kikötőben károk keletkeztek, miután a dróntámadás során tüzek ütöttek ki. Korábban helyi lakosok arról számoltak be, hogy a kikötőt támadás érte, és üzemanyagtartályok égtek.
A regionális hatóságok nem pontosították, mi sérült meg a kikötőben, csak annyit közöltek, hogy „a temrjuki kikötői infrastruktúra elemei károsodtak”. Az operatív törzs szerint minden személyzetet evakuáltak, és nem történt sérülés.
A temrjuki kikötő az Azovi-tenger egyik fontos orosz létesítménye. Olajexport-terminált működtet, ahol orosz kőolajtermékeket fogadnak, tárolnak és szállítanak tovább. Emellett egy nagy cseppfolyósítottgáz-üzem is található itt.
Az orosz Astra hírportál által elemzett helyszíni felvételek szerint a támadás után a kikötő gázterminálja égett.
Ugyanezen az éjszakán a szamarai területen található Szizran város lakói robbanásokról számoltak be a helyi olajfinomító területén – írta az Astra. A lakosok videókat és képeket tettek közzé a támadásról a közösségi médiában.
Szergej Volodcsenkov, Szizran polgármestere megerősítette a dróntámadást, de konkrét célpontokat nem említett.
Ukrajna rendszeresen alkalmaz saját fejlesztésű, nagy hatótávolságú drónokat az orosz olajipari infrastruktúra elleni csapásokhoz. Kijevi kormányzati és katonai tisztviselők ezeket a támadásokat Ukrajna „hosszú távú szankcióinak” nevezik.