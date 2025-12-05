Kritikus orosz célpontokat ért dróntámadás, Putyin most léphet nagyot – videó

Hírlevél
Tegnap, 7:59
Ukrán drónok éjszakai támadásokban eltalálták Oroszország krasznodari területén fekvő temrjuki tengeri kikötőt, valamint a szamarai területhez tartozó Szizran olajfinomítót – jelentették orosz tisztviselők és sajtóorgánumok.
dróntámadásorosz-ukrán háborúUkrajna

A Krasznodari területi operatív törzs közlése szerint a temrjuki kikötőben károk keletkeztek, miután a dróntámadás során tüzek ütöttek ki. Korábban helyi lakosok arról számoltak be, hogy a kikötőt támadás érte, és üzemanyagtartályok égtek.

Ukrán dróntámadás során december 4–5-én megsérült Oroszország krasznodari területén fekvő temrjuki tengeri kikötő, valamint a szamarai területhez tartozó Szizran olajfinomító (Forrás: X-képernyőfotó)
Ukrán dróntámadás során december 4–5-én megsérült Oroszország Krasznodari területén fekvő temrjuki tengeri kikötő, valamint a szamarai területhez tartozó Szizran olajfinomító (Forrás: X-képernyőfotó)

A regionális hatóságok nem pontosították, mi sérült meg a kikötőben, csak annyit közöltek, hogy „a temrjuki kikötői infrastruktúra elemei károsodtak”. Az operatív törzs szerint minden személyzetet evakuáltak, és nem történt sérülés.

A temrjuki kikötő az Azovi-tenger egyik fontos orosz létesítménye. Olajexport-terminált működtet, ahol orosz kőolajtermékeket fogadnak, tárolnak és szállítanak tovább. Emellett egy nagy cseppfolyósítottgáz-üzem is található itt.

Az orosz Astra hírportál által elemzett helyszíni felvételek szerint a támadás után a kikötő gázterminálja égett.

Ugyanezen az éjszakán a szamarai területen található Szizran város lakói robbanásokról számoltak be a helyi olajfinomító területén – írta az Astra. A lakosok videókat és képeket tettek közzé a támadásról a közösségi médiában.

Szergej Volodcsenkov, Szizran polgármestere megerősítette a dróntámadást, de konkrét célpontokat nem említett. 

Ukrajna rendszeresen alkalmaz saját fejlesztésű, nagy hatótávolságú drónokat az orosz olajipari infrastruktúra elleni csapásokhoz. Kijevi kormányzati és katonai tisztviselők ezeket a támadásokat Ukrajna „hosszú távú szankcióinak” nevezik.

 

Orosz-ukrán háború
