Kiderült, hány migráns hagyta el az USA-t Trump szigorú bevándorlási politikája nyomán

A hivatalos adatok szerint a kitoloncoltak száma mintegy 600 ezer, míg további 1,9 millió migráns döntött úgy, hogy önként hagyja el az Egyesült Államokat. „Mintegy 600 000 illegális bevándorlót kitoloncoltak országunkból kevesebb mint 365 nap alatt, és további 1,9 millióan önként utasították el országukat, így az eltűnt illegális bevándorlók száma meghaladja a 2,5 milliót. Ez egy monumentális teljesítmény!” – írja a DHS közleménye, amelyet a spanyol Democrata idézett.

2025-ben több mint 2,5 millió migráns hagyta el az Egyesült Államokat, akár kitoloncolás, akár önkéntes távozás útján Fotó: AFP

2,5 millió migráns hagyta el az Egyesült Államokat

A bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy az Igazságügyi Minisztérium nyilvánosságra hozta, több tucat bíró kinevezését tervezi a deportálások felgyorsítására. A lépés a Donald Trump elnök által szorgalmazott bevándorlási politika szigorításának része, és országszerte számos razziát eredményezett a bevándorlók ellen.

A Belbiztonsági Minisztérium szerint „csak most kezdik” a műveleteket, amelyek célja a migrációs nyomás csökkentése.

Az emberi jogi szervezetek azonban a gyakorlatot „valószínűsíthető emberi jogi jogsértésként” minősítették, figyelmeztetve, hogy az intézkedések komoly humanitárius következményekkel járhatnak.

Trump a maga részéről továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy „megszüntessék a Biden-adminisztráció által jóváhagyott több millió illegális bevándorló befogadását”, és kiutasítsanak mindenkit,

aki szerinte „képtelen szeretni ezt az országot”.

Az elnök szerint a bevándorlók jelenléte közvetlen összefüggésben áll a magas bűnözési rátával Fotó: AFP

Az elnök szerint a bevándorlók jelenléte közvetlen összefüggésben áll a magas bűnözési rátával, a városközpontok hanyatlásával és a lakhatási válsággal.

Januári hivatalba lépése óta Trump előtérbe helyezte a bevándorlás-ellenőrzést: szövetségi ügynököket küldött több nagy amerikai városba, és visszafordította a menedékkérőket az amerikai–mexikói határon.