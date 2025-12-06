Hírlevél
Egyesült Államok

Egy lövéssel lőtte ki a csempészhajó motorját a Parti Őrség + videó

Egy friss videó került elő az Egyesült Államok Parti Őrségének az akciójáról. A „Pacific Viper” névre keresztelt hadművelet keretében zajló rajtaütés során egy mesterlövész helikopterről lőtte ki egy csempészhajó motorját.
Egyesült Államokparti őrségdrogkartell

A Fox News egy friss felvételt tett közzé a Karibi-térségben zajló drogháborúról. A videóban az látható, amint az Egyesült Államom Parti Őrségének egy mesterlövésze helikopterről lövi ki egy csempészhajó motorját a „Pacific Viper” hadművelet keretében. 

Újabb csempészhajót fogtak a hatóságok
Újabb csempészhajót fogtak a hatóságok 
Fotó: MARCEL MOCHET / AFP

A felvételen egy láthatóan súlyos, de kezdetleges csónak töri maga előtt a hullámokat, miközben egy helikopter köröz körülötte. A mesterlövész nem sokkal később lövést ad le a hajó motorjára, ezzel mozgásképtelené téve a járművet. 

A portál szerint az akcióra a „Pacific Viper”, drogellenes hadművelet keretében került sor, a Csendes-óceán keleti részén végrehajtott misszió során lefoglalt kokain mennyisége pedig meghaladta a 7,5 millió potenciálisan halálos adagot. A műveletben a parti őrség erőit, köztük a floridai Jacksonville-ben állomásozó helikopteres elhárító taktikai századot (HITRON) is bevetetették. 

Nem ez volt az első csempészhajó 

Októberig a parti őrség jelentése szerint a hadművelet keretében 45 000 kilogramm kokaint zsákmányoltak a Csendes-óceán keleti részén. Ez a szolgálat szerint nagyjából napi 700 kilogramm kokaint jelent. 

A parti őrség novemberi jelentése szerint a 2025-ös pénzügyi évben közel 231 tonna kokaint foglaltak le, ami közel háromszorosa az éves átlagnak. 

A Trump-adminisztráció keményvonalas megközelítést alkalmaz az Egyesült Államokba érkező kábítószerek kezelésében, és februárban külföldi terrorszervezetnek nyilvánította az olyan drogkartell-csoportokat, mint a Tren de Aragua, a Sinaloa és mások. A „Pacific Viper” keretében az amerikai hatóságok legalább 22 csapást hajtottak végre állítólagos drogszállító hajók ellen latin-amerikai vizeken szeptember óta. 

Habár a csapásokat a baloldali politikusok elítélték, a kormányzat jelezte, hogy jogában áll fegyveres erők alkalmazásával is fellépni a drogterjesztés ellen. 

 

 

