Egy lövéssel lőtte ki a csempészhajó motorját a Parti Őrség + videó

A Fox News egy friss felvételt tett közzé a Karibi-térségben zajló drogháborúról. A videóban az látható, amint az Egyesült Államom Parti Őrségének egy mesterlövésze helikopterről lövi ki egy csempészhajó motorját a „Pacific Viper” hadművelet keretében.

Újabb csempészhajót fogtak a hatóságok

Fotó: MARCEL MOCHET / AFP

A felvételen egy láthatóan súlyos, de kezdetleges csónak töri maga előtt a hullámokat, miközben egy helikopter köröz körülötte. A mesterlövész nem sokkal később lövést ad le a hajó motorjára, ezzel mozgásképtelené téve a járművet.

A portál szerint az akcióra a „Pacific Viper”, drogellenes hadművelet keretében került sor, a Csendes-óceán keleti részén végrehajtott misszió során lefoglalt kokain mennyisége pedig meghaladta a 7,5 millió potenciálisan halálos adagot. A műveletben a parti őrség erőit, köztük a floridai Jacksonville-ben állomásozó helikopteres elhárító taktikai századot (HITRON) is bevetetették.

Nem ez volt az első csempészhajó

Októberig a parti őrség jelentése szerint a hadművelet keretében 45 000 kilogramm kokaint zsákmányoltak a Csendes-óceán keleti részén. Ez a szolgálat szerint nagyjából napi 700 kilogramm kokaint jelent.

A parti őrség novemberi jelentése szerint a 2025-ös pénzügyi évben közel 231 tonna kokaint foglaltak le, ami közel háromszorosa az éves átlagnak.

A Trump-adminisztráció keményvonalas megközelítést alkalmaz az Egyesült Államokba érkező kábítószerek kezelésében, és februárban külföldi terrorszervezetnek nyilvánította az olyan drogkartell-csoportokat, mint a Tren de Aragua, a Sinaloa és mások. A „Pacific Viper” keretében az amerikai hatóságok legalább 22 csapást hajtottak végre állítólagos drogszállító hajók ellen latin-amerikai vizeken szeptember óta.