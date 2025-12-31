Washington nemet mondott a brüsszeli cenzúrára

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, az amerikai külügyminisztérium december 23-án bejelentette, hogy megtagadja Thierry Breton volt uniós biztos és további négy ember vízumkérelmét, tiltakozásul az európai közösségimédia-szabályozás ellen. Thierry Breton, volt európai biztos figyelmeztetett: az EU nem mutathat gyengeséget a Trump-kormányzat lépésére adott válaszban. Breton azt sürgette, hogy az EU a lehető legszigorúbb módon reagáljon a döntésére – írja a Politico.

Az Egyesült Államok Thierry Breton és másik négy személy vízumkérelmét elutasította – az Európai Bizottság tisztázást kért

Fotó: JOHN THYS / AFP

„Túl sokáig az európai ideológusok szervezett erőfeszítéseket tettek amerikai platformok kényszerítésére, hogy megbüntessék az általuk ellenzett amerikai nézeteket. A Trump-kormányzat többé nem tűri el ezeket a kirívó, határokon átnyúló cenzori lépéseket. A mai napon az amerikai külügyminisztérium lépéseket tesz annak érdekében, hogy a globális cenzúraipari komplexum vezető szereplőit kitiltsa az Egyesült Államokból. Készek és hajlandók vagyunk a listát tovább bővíteni, amennyiben mások nem változtatnak irányt” – írta az X-en Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Breton mellett az amerikai vízumtilalom további négy személyt érint: Anna-Lena von Hodenberg és Josephine Ballon, a német HateAid civil szervezet munkatársai; Imran Ahmed, az Egyesült Államokban működő Center for Countering Digital Hate brit vezérigazgatója; valamint Clare Melford, a Global Disinformation Index társalapítója.

Marco Rubio indoklása szerint az érintettek szervezett módon léptek fel annak érdekében, hogy amerikai online platformokat rákényszerítsenek bizonyos – szerintük nem kívánatos – amerikai vélemények cenzúrázására és elhallgattatására.

Ha elfogadjuk, hogy egy európai biztost kirekeszthetnek, hibáztathatnak és büntethetnek azért, mert ellátja a rá bízott feladatot, akkor rendkívül veszélyes útra lépünk

– mondta Breton, aki szerint az Európai Bizottság most nem mutathat gyengeséget és az európai intézményeknek a lehető legszigorúbban kell reagálniuk. A Bizottság közleményében azt írta, hogy tisztázást kért az amerikai hatóságoktól, és szükség esetén gyorsan és határozottan fog reagálni.