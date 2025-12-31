Hírlevél
Elon Musk

Washington nemet mondott a brüsszeli cenzúrára

Az Egyesült Államok határozott jelzést küldött Brüsszelnek: Washington nem asszisztál az európai digitális cenzúrához. Korábban megírtuk, hogy az amerikai külügyminisztérium elutasította Thierry Breton és több, online tartalomszabályozással foglalkozó aktivista vízumkérelmét, válaszul az Európai Unió közösségimédia-szabályozására és az X elleni fellépésekre. Az Európai Bizottság közölte: magyarázatot kért az amerikai hatóságoktól, és szükség esetén határozott válaszlépésekre készül, miközben egyre élesebb vita bontakozik ki Brüsszel digitális szabályozási törekvései körül.
Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, az amerikai külügyminisztérium december 23-án bejelentette, hogy megtagadja Thierry Breton volt uniós biztos és további négy ember vízumkérelmét, tiltakozásul az európai közösségimédia-szabályozás ellen. Thierry Breton, volt európai biztos figyelmeztetett: az EU nem mutathat gyengeséget a Trump-kormányzat lépésére adott válaszban. Breton azt sürgette, hogy az EU a lehető legszigorúbb módon reagáljon a döntésére – írja a Politico.

Az Egyesült Államok Thierry Breton és másik négy személy vízumkérelmét elutasította
Az Egyesült Államok Thierry Breton és másik négy személy vízumkérelmét elutasította – az Európai Bizottság tisztázást kért
Fotó: JOHN THYS / AFP

„Túl sokáig az európai ideológusok szervezett erőfeszítéseket tettek amerikai platformok kényszerítésére, hogy megbüntessék az általuk ellenzett amerikai nézeteket. A Trump-kormányzat többé nem tűri el ezeket a kirívó, határokon átnyúló cenzori lépéseket. A mai napon az amerikai külügyminisztérium lépéseket tesz annak érdekében, hogy a globális cenzúraipari komplexum vezető szereplőit kitiltsa az Egyesült Államokból. Készek és hajlandók vagyunk a listát tovább bővíteni, amennyiben mások nem változtatnak irányt” – írta az X-en Marco Rubio amerikai külügyminiszter. 

Breton mellett az amerikai vízumtilalom további négy személyt érint: Anna-Lena von Hodenberg és Josephine Ballon, a német HateAid civil szervezet munkatársai; Imran Ahmed, az Egyesült Államokban működő Center for Countering Digital Hate brit vezérigazgatója; valamint Clare Melford, a Global Disinformation Index társalapítója. 

Marco Rubio indoklása szerint az érintettek szervezett módon léptek fel annak érdekében, hogy amerikai online platformokat rákényszerítsenek bizonyos – szerintük nem kívánatos – amerikai vélemények cenzúrázására és elhallgattatására.

Ha elfogadjuk, hogy egy európai biztost kirekeszthetnek, hibáztathatnak és büntethetnek azért, mert ellátja a rá bízott feladatot, akkor rendkívül veszélyes útra lépünk

 – mondta Breton, aki szerint az Európai Bizottság most nem mutathat gyengeséget és az európai intézményeknek a lehető legszigorúbban kell reagálniuk. A Bizottság közleményében azt írta, hogy tisztázást kért az amerikai hatóságoktól, és szükség esetén gyorsan és határozottan fog reagálni.

Marco Rubio: A Trump-kormányzat többé nem tűri el ezeket a kirívó, határokon átnyúló cenzori lépéseket

 

