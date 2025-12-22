Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fincsi!

Orbán Viktor új videójától összefut a nyál a szánkban!

Időjárás

Megússzuk szárazon a karácsonyt? Mutatjuk az időjárást

Trump

A világ mintegy harminc országából visszarendelte nagykövetét az Egyesült Államok

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok kormánya a világ mintegy harminc országából visszarendeli nagykövetét – közölte az amerikai külügyminisztérium hétfőn.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpnagykövetEgyesült Államok

A minisztériumnak az amerikai médiához eljuttatott közleménye szokásos eljárásnak nevezi az intézkedést, és hangsúlyozza, hogy „egy nagykövet az elnök személyes képviselője, az elnöknek pedig jogában áll annak biztosítása, hogy olyan személy képviselje őt az érintett országokban, aki előmozdítja az »Amerika az első« politikai programot”.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke
Fotó: AFP

A külügyi tárca által kiadott tájékoztatás ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a visszatérő diplomatákat arra kérték, hazájuk külügyminisztériumán belül szolgáljanak tovább, új lehetőségeket keresve arra, hogy

Trump elnök »Amerika az első« politikai programját előrevigyék.

 A döntés által érintett nagykövetségeket, illetve országokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor a külügyminisztérium világossá tette, hogy külképviseletet vezető diplomatát olyan országból nem rendelnek vissza, ahol háború zajlik, valamint amely országgal az Egyesült Államok nagy téttel bíró tárgyalások szakaszában jár.

 

Az Egyesült Államok fokozza a nyomást: olajszállító tankerhajókat üldöznek az amerikai egységek
Kényszersorozás Ukrajnában: parkolóban támadtak rá egy férfira – videó
Nagy a baj – Putyin emberét felrobbantották – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!