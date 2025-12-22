Az Egyesült Államok fokozza a nyomást: olajszállító tankerhajókat üldöznek az amerikai egységek

Az Egyesült Államok tovább fokozza nyomásgyakorlását Venezuela ellen: amerikai tisztviselők szerint a parti őrség már a harmadik, Venezuelához köthető olajszállító tankerhajót üldözi a térség nemzetközi vizein. Az eset újabb fejezete annak a konfliktusnak, amely az amerikai szankciók szigorítása és Caracas válaszlépései nyomán az elmúlt hetekben látványosan eszkalálódott – számolt be róla a BBC.

Fotó: AFP

Amerikai források szerint a parti őrség „aktív üldözésbe” kezdett egy olyan tankerhajó után, amelyet Washington a venezuelai szankciók kijátszásában részt vevő, úgynevezett „sötét flottához” sorol.

– tette hozzá. Egy tisztviselő szerint: a hajó hamis zászló alatt közlekedett, és bírósági lefoglalási végzés hatálya alatt állt. Az amerikai hatóságok már két másik olajszállító hajót is lefoglaltak decemberben, az egyiket közvetlenül a mostani üldözést megelőző napon. Washington szerint ezek a lépések a venezuelai olaj illegális exportját és az ebből származó bevételek felhasználását hivatottak megakadályozni – írták.

A brit tengeri kockázatkezelő Vanguard azonosítása szerint az üldözött hajó a Bella 1, egy nyersolajszállító tankerhajó, amely Venezuelába tartott rakodás céljából. Az Egyesült Államok már tavaly felvette a hajót a szankciós listára, arra hivatkozva, hogy korábban is „szankcionált rakományt” szállított.

Az amerikai pénzügyminisztérium akkor azt is közölte, hogy a Bella 1 bejegyzett tulajdonosa kapcsolatban áll Iránnal, és támogatja az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtestét. A hajó nem engedelmeskedett az amerikai felszólításnak, és az Atlanti-óceán irányába menekült. A BBC Verify által elemzett ötven vészjelzés alapján a Bella 1 december 21-én több száz kilométert tett meg Antigua és Barbuda térségéből északkeleti irányba, körülbelül 10 csomós sebességgel.

Ez megerősíti, hogy a hajó aktívan próbálta elkerülni az elfogást.

A Bella 1 már a harmadik tankerhajó, amelyet az Egyesült Államok Venezuela partjainál célba vett. December 10-én a parti őrség lefoglalta a Skipper nevű hajót, amelyről Pam Bondi amerikai főügyész szerint bebizonyosodott, hogy „szankcionált olajat szállított Venezuelából Iránba”. Nem sokkal később amerikai egységek felszálltak a Centuries nevű tankerhajóra is. Bár ez a hajó nem szerepel a szankcionált listán, a Fehér Ház szerint a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA olaját szállította.

A tankerhajók elleni fellépés illeszkedik az Egyesült Államok átfogó stratégiájába, amely Nicolás Maduro elnök kormányának elszigetelését célozza.

Amióta Donald Trump januárban visszatért a Fehér Házba, Washington megduplázta a Maduro elfogásához vezető információkért felajánlott jutalmat, kormányát külföldi terrorista szervezetnek minősítette, és blokádot rendelt el a szankcionált olajszállító hajók amerikai kikötőkbe való belépésére. Caracas élesen reagált.

Nicolás Maduro az amerikai intézkedéseket „kalózkodásnak” nevezte, és azzal vádolta Washingtont, hogy Venezuela hatalmas olajkincseit akarja megszerezni.

Venezuela kezdeményezésére az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart a kialakult helyzetről. Kína is bírálta az amerikai lépéseket: Peking szerint az egyoldalú szankciók sértik a nemzetközi jogot, és nem rendelkeznek ENSZ-felhatalmazással. A kínai külügy hangsúlyozta, hogy Venezuelának joga van önálló fejlődéshez és a kölcsönösen előnyös nemzetközi együttműködéshez.

Mivel a venezuelai állami kiadások nagymértékben az olajexportból származó bevételekre épülnek, az amerikai fellépés különösen érzékenyen érinti az országot.

A mostani hajóüldözések és lefoglalások nemcsak gazdasági, hanem politikai üzenetet is hordoznak: Washington jelezni kívánja, hogy kész kemény eszközökkel is érvényt szerezni szankciós politikájának. A kérdés már csak az, meddig fokozható a nyomás anélkül, hogy az nyílt nemzetközi konfliktushoz vezetne.