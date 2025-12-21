Elkészült a jelentés: döbbenetes tények derültek ki a Hamász mészárlásáról

Izrael hírszerzése október 6-án, mindössze egy nappal a pusztító Hamász-támadás előtt figyelmeztető jeleket rögzített, ám az Izraeli Védelmi Erők (IDF) déli parancsnoksága a helyzetet rutin gyakorlatként értékelte. A mulasztás súlyos kérdéseket vet fel a hadsereg hírszerzési folyamataival kapcsolatban – adott róla hírt a The Time of Israel.

Fotó: AFP

Az információt drónokkal végzett művelet során szerezték meg, amely a Gázai övezetben tevékenykedő Hamász katonák megfigyelését célozta.

A drónfelvételek ugyan nem szolgáltattak egyértelmű vészjeleket, de utalást adtak arra, hogy a terrorcsoport valamit a következő reggelre tervezett.

Az információt továbbították az IDF déli parancsnokságának, amely azonban figyelmen kívül hagyta, és rutin kiképzési gyakorlatként értékelte a tevékenységet.

A művelet így nem szerepel az IDF hivatalos nyilvántartásában, és a támadást kiváltó események vizsgálata során sem említették.

Belső vizsgálatot rendeltek el az Izraeli Védelmi Erők köreiben

A jelentés közzétételét megelőzően az IDF vezérkari főnöke, Eyal Zamir altábornagy szakértői bizottságot nevezett ki annak vizsgálatára, miért nem kezelték megfelelően a 2018 óta beérkező hírszerzési jelentéseket, amelyek a Hamász nagyszabású támadási szándékát jelezték.

A korábban végzett vizsgálatok több ponton hiányosnak bizonyultak, különösen a „Jerikó falai” kódnevű hírszerzési jelentésekkel kapcsolatban, amelyek a Hamász támadási tervét részletezték.

Februári belső vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a hadsereg évek óta rendelkezett információkkal a Hamász nagyszabású akciójáról, azonban azokat irreálisnak és kivitelezhetetlennek ítélték. Eközben a terrorista csoport folytatta az október 7-i támadás előkészületeit, amely végül súlyos pusztítást okozott Izrael déli területein.

Az október 6-i hírszerzési figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása komoly kritikákat váltott ki az IDF hírszerzési és parancsnoki láncolatával kapcsolatban.

A vizsgálatok rámutattak a belső kommunikáció és a döntéshozatal hiányosságaira, amelyek közvetlenül hozzájárultak a terrorcsoport sikeres támadásához. A hadsereg szakértői és politikai vezetői számára most kulcsfontosságú feladat a hibák feltárása és a folyamatok javítása a jövőbeni incidensek elkerülése érdekében.