„Tökéletes vihar közeleg” – súlyos figyelmeztetést adott a szerb elnök

A szerb elnök egy interjúban arról beszélt, hogy még ha véget is érne az orosz–ukrán háború – amiben ő maga kételkedik –, Európa és Oroszország így is egyre közelebb kerülhet egy közvetlen konfliktushoz – írja a Blic.

A szerb elnök szerint Európa akkor is egy újabb, Oroszországgal kialakuló közvetlen konfliktus felé sodródhat, ha véget érne az orosz–ukrán háború (Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU)

Megpróbálunk távol maradni a háborútól, és valóban semlegesek vagyunk. De ami még ennél is fontosabb: az orosz–ukrán, vagyis az orosz–európai konfliktus lehet az egyik legnagyobb, de nem az egyetlen gócpont a világban. Figyeljük, mi történik a Csendes-óceánon, mi zajlik a Dél-kínai-tengeren, mi történik Japán és a Fülöp-szigetek térségében. Tehát nézzük meg, mi történik Tajvan körül, és milyen az amerikai részvétel ebben az egész folyamatban.

„Nézzük Izrael és Törökország kapcsolatát, amely olyan szakaszhoz közeledik, mint amilyen Izrael és Irán között volt. És ha mindezt figyelembe vesszük, ha ránézünk a jelenlegi hat nagyobb regionális konfliktusra Afrikában – ahol mindannyian valamilyen nagyhatalom megbízottjai Ázsiából, Európából, Amerikából, vagyis más kontinensekről –, akkor világossá válik, hogy lassan, de biztosan közeledünk a tökéletes viharnak nevezhető állapothoz. Ezért próbáljuk Szerbiát védett helyzetbe hozni” – mondta Vucsics.

„Elkerüljük a konfliktusokat, de tudatában vagyunk annak is, hogy mindannyian felfegyverkeznek ellenünk és az országunk ellen. Azt fogják mondani, hogy ütközőzónát hoznak létre, hogy Szerbia ne próbáljon meg valamit, de hazudnak, mert tudják, hogy Szerbiának nincsenek ilyen törekvései. És ezt nagyon jól tudják. Éppen ezért készülnek arra, hogy amikor számukra kedvezőnek tűnik a pillanat – amikor nem tudom, éppen az oroszokat törnék meg, vagy másokat –, akkor így vagy úgy a mi területünk felé mozduljanak. Nem látok más okot arra, miért fegyverkeznének ennyire. Mi is felfegyverkezünk, felkészülünk arra, hogy elrettentsünk bármilyen ellenséget, bármilyen agresszort, és úgy gondolom, hogy ezt okosan, bölcsen és jól tesszük. Védelmi felszerelést vásárolunk, a légvédelmünk kiváló, és még erősebb lesz” – magyarázta.

Azt hiszem, ahogy közeledik az európaiak és az oroszok közötti konfliktus – az európaiak, az amerikaiak, vagyis az egész Nyugat –, úgy fognak bennünket egyre határozottabb fellépésre kérni az oroszokkal szemben. A mi kötelességünk azonban a béke megőrzése, az országunk védelme, és az, hogy senkivel ne kerüljünk konfliktusba. Tudják, az első világháborúban a teljes népességünk közel 30 százalékát veszítettük el, főként különféle betegségekben, de a háború következményeként. Rengeteg hős veszett oda, különösen a férfilakosságból. Ha a balkáni háborúk óta nem háborúztunk volna, ma több lakosunk lenne, mint Hollandiának – valahol 17–18 millió körül lennénk. Azt hiszem, itt az ideje, hogy megvédjük a gyermekeinket, és megvédjük a jövőnket.

– figyelmeztetett.