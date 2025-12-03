A hatóságok szerint a volt energiaügyi vezető súlyos visszaélésekben volt érintett, amikor az állami vállalat kötelező felelősségbiztosítási szerződését kötötte meg. A nyomozás úgy rekonstruálta az eseményeket, hogy 2022. augusztus 1-jén 105,6 millió hrivnyás szerződést írt alá a Prosto-Insurance biztosítóval, majd alig tizenkét nappal később egy módosítással 130,9 millió hrivnyára emelte a szerződés összegét – anélkül, hogy erre meggyőző gazdasági indokot adott volna.

A kijevi városi ügyészség az Ukrán Biztonsági Szolgálattal együtt őrizetbe vette a volt energiaügyi vezetőt (Fotó: KYRYLO CHUBOTIN / NurPhoto)

A főügyészség szerint a szolgáltatások árát mesterségesen emelték meg, és mintegy 18,6 millió hrivnya tűnt el a stratégiai vállalat pénzéből – számolt be a Pravda.

A biztosító tulajdonosi hátterének vizsgálata során a nyomozók egy több cégen átívelő, Ciprusra és Örményországra is kiterjedő láncolatot tártak fel, amely végül az orosz pénzügyi szektorhoz vezet.

A Prosto-Insurance fő tulajdonosa egy ciprusi vállalat, a LAVIDIA LIMITED, a hozzá kapcsolódó céghálón keresztül pedig az orosz RESO holdinghoz jutottak el, amelynek végső haszonélvezői orosz állampolgárok.

A jelentés még azt is kiemeli, hogy a rendszerben szereplő másik biztosító, a Life and Pension részvényesei között is található egy orosz állampolgár, aki a RESO holding elnöke.