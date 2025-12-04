Váratlan fordulat Szíriában: ENSZ-küldöttség érkezik

Az Anadolu hírügynökség beszámolója szerint az ENSZ-delegáció látogatására december 8-án kerül sor, az országban nemzeti ünneppé nyilvánított napon. A szír külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a küldöttség minden tagállam képviselőjét magában foglalja, és a látogatás történelmi jelentőségű, mivel 14 év után ez az első.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) küldöttsége 14 év szünet után hivatalos látogatást tesz Szíria fővárosába Fotó: AFP

A bejelentés szerint a látogatás a nemzetközi közösség támogatását fejezi ki az „új Szíria” iránt, valamint az ország újjáépítésének, szuverenitásának és stabilitásának biztosítása iránti elkötelezettséget jelképezi.

2024 decemberében fordulat történt Szíriában: Bassár el-Aszad rendszere megbukott, ami gyökeresen átalakította az ország és a térség politikai helyzetét. Ahmed al‑Sharaa-t 2025 januárjában nevezték ki „átmeneti elnöknek” az országban, miután — az előző rendszer bukását követően — az ő vezetésével alakult meg az új átmeneti kormány. A kinevezés részeként felfüggesztették a korábbi alkotmányt, feloszlatták az előző rezsim hadseregét és biztonsági szerveit, és új állami intézményeket ígértek.

A kormány legfőbb feladatai közé tartozik a hatalmi vákuum betöltése, a belső béke fenntartása, az állami intézmények helyreállítása, valamint Szíria nemzetközi helyzetének stabilizálása.

Az ország stratégiai földrajzi elhelyezkedése miatt a Szíriában történtek kihatnak a régió többi konfliktusára is.

Representatives of the #United_Nations #Security_Council are set to arrive in #Syria on Thursday in what will be the body’s first official visit to the country, coinciding with the first anniversary of Syria’s liberation.https://t.co/uyFlERttoo pic.twitter.com/wNqNQZIRfv — SANA English (@SANAEnOfficial) December 3, 2025

December 1-én Damaszkusz egyik, a polgárháború során teljesen megsemmisült negyedéből jelentkezett videóüzenettel Azbej Tristan, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár.

Amit itt látunk, az nem pusztán elpusztult infrastruktúra. Ezek itt elpusztult családi otthonoknak a százezrei… Ez itt a kettétört remény”

– fogalmazott, rámutatva, hogy a romok mögött emberi életek, sorsok és évtizedekre szóló fájdalom áll. Elmondta: 14 év után ő az első magyar államtitkári szintű vezető, aki hivatalos tárgyalásokra érkezett Szíriába, hogy a béke és az újjáépítés ügyét képviselje. Az államtitkár szerint Magyarország nemcsak a Közel-Kelet békéjét szorgalmazza, hanem azokért is felelősséggel tartozik, akik az ukrajnai háborúban szenvednek.

A mi felelősségünk az, hogy nemet mondjunk azoknak az erőknek és politikusoknak, akik a háború eszkalációjához járulnak hozzá”

– hangsúlyozta. Üzenetében világossá tette: Magyarország nem támogatja a konfliktus elhúzódását, és továbbra is a mielőbbi békekötésért dolgozik.