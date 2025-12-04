Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
ENSZ

Váratlan fordulat Szíriában: ENSZ-küldöttség érkezik

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) küldöttsége 14 év szünet után hivatalos látogatást tesz Szíria fővárosába, Damaszkuszba, az ország felszabadulásának első évfordulóján – jelentette be a szíriai külügyminisztérium.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ENSZkormánydamaszkuszENSZ Biztonsági TanácsalátogatásSzíria

Az Anadolu hírügynökség beszámolója szerint az ENSZ-delegáció látogatására december 8-án kerül sor, az országban nemzeti ünneppé nyilvánított napon. A szír külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a küldöttség minden tagállam képviselőjét magában foglalja, és a látogatás történelmi jelentőségű, mivel 14 év után ez az első.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) küldöttsége 14 év szünet után hivatalos látogatást tesz Szíria fővárosában
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) küldöttsége 14 év szünet után hivatalos látogatást tesz Szíria fővárosába Fotó: AFP

A bejelentés szerint a látogatás a nemzetközi közösség támogatását fejezi ki az „új Szíria” iránt, valamint az ország újjáépítésének, szuverenitásának és stabilitásának biztosítása iránti elkötelezettséget jelképezi.

2024 decemberében fordulat történt Szíriában: Bassár el-Aszad rendszere megbukott, ami gyökeresen átalakította az ország és a térség politikai helyzetét. Ahmed al‑Sharaa-t 2025 januárjában nevezték ki „átmeneti elnöknek” az országban, miután — az előző rendszer bukását követően — az ő vezetésével alakult meg az új átmeneti kormány. A kinevezés részeként felfüggesztették a korábbi alkotmányt, feloszlatták az előző rezsim hadseregét és biztonsági szerveit, és új állami intézményeket ígértek.

A kormány legfőbb feladatai közé tartozik a hatalmi vákuum betöltése, a belső béke fenntartása, az állami intézmények helyreállítása, valamint Szíria nemzetközi helyzetének stabilizálása. 

Az ország stratégiai földrajzi elhelyezkedése miatt a Szíriában történtek kihatnak a régió többi konfliktusára is.

December 1-én Damaszkusz egyik, a polgárháború során teljesen megsemmisült negyedéből jelentkezett videóüzenettel Azbej Tristan, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. 

Amit itt látunk, az nem pusztán elpusztult infrastruktúra. Ezek itt elpusztult családi otthonoknak a százezrei… Ez itt a kettétört remény” 

– fogalmazott, rámutatva, hogy a romok mögött emberi életek, sorsok és évtizedekre szóló fájdalom áll. Elmondta: 14 év után ő az első magyar államtitkári szintű vezető, aki hivatalos tárgyalásokra érkezett Szíriába, hogy a béke és az újjáépítés ügyét képviselje. Az államtitkár szerint Magyarország nemcsak a Közel-Kelet békéjét szorgalmazza, hanem azokért is felelősséggel tartozik, akik az ukrajnai háborúban szenvednek. 

A mi felelősségünk az, hogy nemet mondjunk azoknak az erőknek és politikusoknak, akik a háború eszkalációjához járulnak hozzá” 

– hangsúlyozta. Üzenetében világossá tette: Magyarország nem támogatja a konfliktus elhúzódását, és továbbra is a mielőbbi békekötésért dolgozik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!