Érdekes részleteket árult el a miniszterelnök az energiabiztonsági tárgyalásokról

Bohár Dánielnek nyilatkozott Isztambulból hazafelé tartva Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a washingtoni tárgyalás volt a legnehezebb (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A riporter arról kérdezte a kormányfőt, hogy melyiket tartja a legnehezebbnek az elmúlt hetekben Magyarország energiabiztonsága érdekében Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott megbeszélések közül.

A legnehezebbnek egyértelműen az időrendben is első washingtoni tárgyalást tartja Orbán Viktor.

A legnehezebb Amerika volt, ahol azt kellett elintézni, hogy a Trump elnök úr kivegye Magyarországot az alól a szankciórendszer alól, amit ő vezetett be és amelynek a szándéka nem az volt, hogy Magyarországnak ártson, de a mellékhatása ez lett

– mutatott rá.

Ott azt kellett elintézni, hogy a szankció ránk ne vonatkozzon. Ez volt a legnehezebb, mert kivételt elérni egy szabály alól, ami mindenki másra vonatkozik, az a nemzetközi diplomáciában nehéz

– emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint az ukrán támadások okozták a nehézséget Moszkvában

Az orosz féllel való megállapodást úgy jellemezte, mint ami „könnyebb eset volt, de még mindig bonyolult”. Ennek hátterében az áll, hogy az orosz energetikai szektor infrastruktúrája az elmúlt időszakban több komoly támadást is elszenvedett.

Az orosz hátországban az energiaszolgáltató, -kitermelő intézményekre és vállalkozásokra katonai csapásokat szoktak mérni az ukránok, ezért nem világos, hogy Oroszország pontosan mennyit termel ki, hova tud szállítani

– magyarázta.

És azt kellett elérnünk, hogy ettől a bizonytalanságtól függetlenül az oroszok garantálják, hogy azt, amiben megállapodtunk, gázt is, meg olajat is, azt elérhetővé teszik a számunkra

– emlékeztetett.

A legkönnyebbnek a mai, törökországi tárgyalásokat ítélte, ahol „azt kellett elérnünk a törököknél, hogy rajtuk keresztül ez a gáz eljusson Magyarországra, és azt kellett elérni, hogy legyenek ugyanolyan fairek, mint voltak, mert a törökök sohasem érnek vissza azzal, hogy rájuk vagyunk utalva”.

Egy vezeték van csak, mégsem szokták felemelni a szállítási díjat, tehát egy korrekt üzleti partnernek minősülnek a törökök, és megállapodtunk, hogy ez így is marad

– mondta el Orbán Viktor.