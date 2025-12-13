Észtország is lép: hosszabb sorkatonai szolgálat jön

Észtország 2027-től 12 hónapra növeli a kötelező sorkatonai szolgálat időtartamát, az intézkedés minden újonnan bevonuló sorkatonára kiterjed – közölte az ország védelmi minisztériuma. A döntést a regionális biztonsági helyzet romlásával, valamint az Oroszország Ukrajna elleni háborújából levont tanulságokkal indokolták.

Észtország 2027-től 12 hónapra emeli a kötelező sorkatonai szolgálat időtartamát (Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA)

A hosszabb szolgálati idő a döntéshozók szerint lehetőséget teremt az alaposabb kiképzésre és a korszerű fegyverrendszerek hatékonyabb elsajátítására. A tervek alapján a sorkatonák hat hónapot intenzív kiképzésen töltenek, amelyet további hat hónap, kifejezetten harci feladatokra összpontosító gyakorlat követ.

🇪🇪 Estonia plans to extend conscription to 12 months in 2027. New systems require higher-quality training. Conscription enjoys in Estonia an approval rating of 89% Stronger training, stronger capabilities, stronger defence. ⚔️ pic.twitter.com/OcDHRUQ5O7 — MoD Estonia (@MoD_Estonia) December 13, 2025

Észtország, amely védelmi rendszerét nagyrészt tartalékosokra alapozza, évente hozzávetőleg 4 000 főt hív be katonai szolgálatra a mintegy 1,37 milliós lakosságú országban – írja a TVP World.

Nemrég arról írtunk, hogy Lengyelország védelmi minisztere szerint a kontinensnek gyorsan növelnie kell katonai kapacitásait, és ehhez egy közös, hitelalapú finanszírozási megoldásra lenne szükség, amely bevonná a magántőkét is. Varsó a saját jelentős haderő- és határvédelmi beruházásaival együtt az európai biztonság megerősítését célozza.

Sok európai ország küzd azzal, hogy fedezze a NATO katonai képességeinek célkitűzéseit, valamint az Oroszország elleni erősebb elrettentő rendszer kiépítését. A szakértői becslések szerint ezek a költségek évente akár 250 milliárd eurót is elérhetnek.

Bár az EU 2022-ben létrehozta a Biztonsági Akció Európáért (Safe) kezdeményezést, Kosiniak-Kamysz szerint ez nem elég, és egy közös európai „bomba bank” létrehozására van szükség.

Az elképzelés szerint a kormányok viszonylag kis összegeket fizetnének be, amelyeket a magánszektorból felvett hitelekkel egészítenének ki.