Európa háborúra készül? Egyre hangosabbak a riasztások Oroszország miatt

Friedrich Merz német kancellár az ukrajnai orosz fellépést Adolf Hitler 1938-as terjeszkedéséhez hasonlította, arra figyelmeztetve, hogy Ukrajna bukása esetén Oroszország nem állna meg. Hasonló hangot ütött meg Mark Rutte NATO-főtitkár is, aki szerint a konfliktus „a küszöbön áll”, és Európának olyan mértékű háborúra kell felkészülnie, amilyet a korábbi generációk éltek át. Rutte szerint Oroszország akár öt éven belül is katonai erőt vethet be a NATO ellen. Francia katonai vezetők szintén arra figyelmeztettek, hogy az ország nincs felkészülve az áldozatok elfogadására.

Az európai vezetők egyre nyíltabban és rendszeresebben figyelmeztetnek arra, hogy Európának fel kell készülnie egy Oroszországgal való esetleges katonai konfliktusra (Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA)

A feszültséget tovább növeli az a félelem, hogy az Egyesült Államok – különösen egy Trump vezette adminisztráció alatt – nyomást gyakorolhat Ukrajnára egy számára kedvezőtlen békemegállapodás elfogadása érdekében – írja a The Wall Street Journal.

Európai fővárosokban attól tartanak, hogy egy ilyen megállapodás megerősítené Vlagyimir Putyin pozícióját, miközben Ukrajnát sebezhetővé tenné egy későbbi támadással szemben. Egy tűzszünet egyúttal felszabadítaná az orosz katonai kapacitásokat, amelyek így Európa – különösen a NATO keleti szárnya – felé irányulhatnának.

Az aggodalmakat erősíti az is, hogy az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája nem nevezi Oroszországot ellenségnek, és hangsúlyozza a stratégiai stabilitás helyreállítását Moszkvával. Ezzel szemben az Egyesült Királyság hírszerzési és katonai vezetői arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország addig igyekszik destabilizálni Európát, amíg Putyin számításai meg nem változnak.

Európai biztonsági tisztviselők szerint Oroszország már most is úgynevezett „szürkezónás” hadviselést folytat: szabotázsakciók, kibertámadások, gyújtogatások, drónincidensek és dezinformációs kampányok történtek több országban. A Kreml mindezt tagadja, Putyin pedig visszautasítja, hogy Oroszország újabb államok ellen készülne.

Europe should prepare for a war “like our grandparents endured” and rapidly boost defence spending to deter the threat of Russia, Nato’s secretary general has warned.#russia #news #theindependent #ukraine #nato



Click on link in bio for more on Independent TV 🔗 pic.twitter.com/WtT5VDernZ — The Independent (@Independent) December 11, 2025

A kormányok válaszul növelik a védelmi kiadásokat és a katonai felkészülést. Franciaország önkéntes katonai szolgálatot tervez, Németország hadgyakorlatokkal készül egy esetleges konfliktusra, az Egyesült Királyság pedig Európára összpontosítja katonai kapacitásait.

A NATO európai tagállamai megállapodtak abban, hogy 2035-ig GDP-jük 3,5 százalékát fordítják védelemre, miközben Németország több mint ezermilliárd dollárt szán hadereje és infrastruktúrája fejlesztésére.

Ugyanakkor politikai kihívást jelent a társadalmi támogatás megszerzése. Egy felmérés szerint az európaiak mindössze harmada lenne hajlandó fegyverrel megvédeni hazáját. Vezetők szerint a lakosság csak akkor fogadja el a növekvő kiadásokat és esetleges kötelezettségeket, ha valódi és közvetlen fenyegetést érzékel.