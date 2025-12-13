Európa egyszerre küzd háborúval, migrációval és belső válságokkal – heti összefoglaló

Miközben Londonban európai vezetők sorakoztak fel Ukrajna mögött, Kijev új béketervet tett le az amerikaiak asztalára, és Zelenszkij saját hatalmi centrumát is átrendezni készül a korrupciós botrányok után. Brüsszel eközben a migrációs paktummal gyakorol nyomást a tagállamokra, az orosz vagyon elkobzásának terve pedig már válaszlépéseket váltott ki Moszkvából. A háttérben újabb európai korrupciós ügy robbant, míg a NATO vezetése háborúra figyelmeztet. Sűrű hetünk volt.

Londonban demonstráltak az európai vezetők Ukrajna mellett Fotó: AFP

Londonban demonstráltak az európai vezetők Ukrajna mellett

Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn fogadta Londonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, valamint Emmanuel Macron francia elnököt és Friedrich Merz német kancellárt. A londoni csúcstalálkozó fő üzenete világos volt: az európai szövetségesek nem engedik, hogy Ukrajnát Moszkva számára kedvező kompromisszumra kényszerítsék. A tárgyalásokon a katonai és pénzügyi támogatás megerősítése, valamint a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásának lehetősége is napirenden volt.

Ukrajna átadta az átdolgozott béketervet Washingtonnak

Ukrajna kedden megosztotta az Egyesült Államokkal azt a módosított béketervet, amely Kijev reményei szerint alapot teremthetett Oroszország háborújának lezárásához – jelentette be Volodimir Zelenszkij. A bejelentésre azt követően került sor, hogy az ukrán elnök Londonban egyeztetett Franciaország, Németország és Nagy-Britannia vezetőivel.

Brüsszel Magyarországra kényszeríti a migrációs paktumot Fotó: AFP

Brüsszel Magyarországra kényszeríti a migrációs paktumot

Az uniós tagállamok belügyminiszterei hétfőn politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról. A keret célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak – közölte az EU-tagállamok kormányait tömörítő tanács.

Brüsszel a migránsok betelepítésére kényszerítené Magyarországot.

A szolidaritási alap 21 ezer ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában.

Zelenszkij új vezetőt keres a korrupciós botrányba bukott elnöki hivatal élére

Miután súlyos korrupciós botrányok rázták meg az ukrán vezetést, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bemutatta azokat a jelölteket, akik átvehetik a menesztett Andrij Jermak helyét az Elnöki Hivatal élén. A lehetséges utódok között szerepel Denisz Smihal védelmi miniszter, aki korábban hosszú ideig töltötte be a miniszterelnöki posztot,

Mihajlo Fjodorov digitális átalakításért felelős miniszter,

Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés vezetője,

Pavlo Palisa, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője, valamint

Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes, aki nemzetközi tárgyalásairól ismert.

Zelenszkij az elmúlt napokban sorra egyeztetett azokkal a tisztviselőkkel, akik esélyesek lehetnek a poszt betöltésére.