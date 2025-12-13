Európa egyszerre küzd háborúval, migrációval és belső válságokkal – heti összefoglaló

Miközben Londonban európai vezetők sorakoztak fel Ukrajna mögött, Kijev új béketervet tett le az amerikaiak asztalára, és Zelenszkij saját hatalmi centrumát is átrendezni készül a korrupciós botrányok után. Brüsszel eközben a migrációs paktummal gyakorol nyomást a tagállamokra, az orosz vagyon elkobzásának terve pedig már válaszlépéseket váltott ki Moszkvából. A háttérben újabb európai korrupciós ügy robbant, míg a NATO vezetése háborúra figyelmeztet. Sűrű hetünk volt.
Londonban demonstráltak az európai vezetők Ukrajna mellett
Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn fogadta Londonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, valamint Emmanuel Macron francia elnököt és Friedrich Merz német kancellárt. A londoni csúcstalálkozó fő üzenete világos volt: az európai szövetségesek nem engedik, hogy Ukrajnát Moszkva számára kedvező kompromisszumra kényszerítsék. A tárgyalásokon a katonai és pénzügyi támogatás megerősítése, valamint a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásának lehetősége is napirenden volt.
Ukrajna átadta az átdolgozott béketervet Washingtonnak
Ukrajna kedden megosztotta az Egyesült Államokkal azt a módosított béketervet, amely Kijev reményei szerint alapot teremthetett Oroszország háborújának lezárásához – jelentette be Volodimir Zelenszkij. A bejelentésre azt követően került sor, hogy az ukrán elnök Londonban egyeztetett Franciaország, Németország és Nagy-Britannia vezetőivel.
Brüsszel Magyarországra kényszeríti a migrációs paktumot
Az uniós tagállamok belügyminiszterei hétfőn politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról. A keret célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak – közölte az EU-tagállamok kormányait tömörítő tanács.
A szolidaritási alap 21 ezer ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában.
Zelenszkij új vezetőt keres a korrupciós botrányba bukott elnöki hivatal élére
Miután súlyos korrupciós botrányok rázták meg az ukrán vezetést, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bemutatta azokat a jelölteket, akik átvehetik a menesztett Andrij Jermak helyét az Elnöki Hivatal élén. A lehetséges utódok között szerepel Denisz Smihal védelmi miniszter, aki korábban hosszú ideig töltötte be a miniszterelnöki posztot,
- Mihajlo Fjodorov digitális átalakításért felelős miniszter,
- Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés vezetője,
- Pavlo Palisa, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője, valamint
- Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes, aki nemzetközi tárgyalásairól ismert.
Zelenszkij az elmúlt napokban sorra egyeztetett azokkal a tisztviselőkkel, akik esélyesek lehetnek a poszt betöltésére.
Moszkva nem hagyja válasz nélkül az orosz eszközök elkobzását
Az orosz állami vagyon esetleges nyugati elkobzása „nem marad válasz nélkül” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Elmondása szerint már megvan a kormányzati terv Moszkva lehetséges lépéseire, miután Vlagyimir Putyin utasította a kabinetet az ügy előkészítésére. A háborús konfliktus kezdete óta az Európai Unió és a G7 országai mintegy a felét blokkolták az orosz devizatartalékoknak. Több mint 200 milliárd euró az EU-ban található, jelentős részben az Euroclear számláin.
Brüsszel ugyan ígéretet tett Ukrajna hosszú távú támogatására, de a mozgósítható források kimerültek, a tagállamok pedig nem lelkesednek saját költségvetésük további terheléséért. Ezért került előtérbe az orosz eszközök felhasználásának ötlete, amely 185–210 milliárd eurónyi összeget érinthet.
A javaslat szerint Ukrajna a háború lezárása után térítené meg a pénzt, feltéve, hogy Moszkva „kártérítést fizet”.
Soros György külföldről támadta Amerikát
A vádak szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai jelentős anyagi támogatást nyújtottak egy amerikai nonprofit szervezetnek, amely külföldi kormányokat képviselt különböző jogi ügyekben. A szervezet tevékenysége politikai vitát indított az Egyesült Államokban. Egy republikánus képviselő „külföldről irányított támadásnak” nevezte az ügyet.
Zelenszkij falat húzott
Volodimir Zelenszkij ismét világossá tette: Ukrajna nem adja fel egyetlen területét sem. Az államfő új béketervvel fordult a Fehér Házhoz, amelynek célja nem a gyors megegyezés, hanem egy olyan megállapodás elérése, amely szavatolná Kijev teljes területi integritását. Zelenszkij egyértelműen kizár minden kompromisszumot, amely akár részben is engedményeket tenne Oroszország felé.
Újabb korrupciós botrány rázta meg Brüsszelt
Újabb korrupciós botrány híre rázta meg Brüsszelt: a belga rendőrség korrupció gyanúja miatt házkutatást tartott, és eljárást indított Federica Mogherini, az Európai Bizottság volt alelnöke, korábbi külügyi főképviselő ellen.
Rutte vészjósló figyelmeztetése: Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek
Mark Rutte németországi beszéde komoly figyelmeztetés volt. A NATO főtitkára a szövetséges országokat a védelmi költségek és a hadiipari kapacitások növelésére szólította fel. Hangsúlyozta, hogy
a katonai szövetségnek fel kell készülnie egy, a nagyszüleink idejére emlékeztető konfliktus lehetőségére is.
A NATO-főtitkár friss nyilatkozata egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseivel szemben, ezért a magyar kormány felszólítja Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását. Ezt írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.