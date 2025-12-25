Félelem és erőszak árnyékolja be az ünnepet Indiában

Az idei adventi időszakban soha nem látott méreteket öltött a vallási intolerancia és a keresztényüldözés Indiában. Hindu nacionalista önbíráskodó csoportok járják az országot, templomokat rohannak le, istentiszteleteket szakítanak félbe, és módszeresen pusztítják el az ünnepi dekorációkat – hívja fel a figyelmet a The Telegraph brit napilap.
A jelenség nem elszigetelt esetek sorozata, hanem rendszerszintű probléma: az Open Doors keresztény jogvédő szervezet adatai szerint országszerte már több mint hatvan olyan incidenst regisztráltak, amely kifejezetten a karácsonyi összejövetelek vagy szentmisék megzavarására irányult.
A feszültség tapintható az utcákon is. Egy széles körben terjedő videófelvétel tanúsága szerint a keleti Orisza államban hindu férfiak csoportja zaklatta azokat az út menti árusokat, akik Mikulás-sapkákat és egyéb karácsonyi kellékeket kínáltak eladásra. A radikálisok érvelése szerint a „keresztény tárgyak” árusítása elfogadhatatlan, mivel India szerintük „Hindu Rastra”, azaz hindu nemzetállam, amelyben nincs helye a muszlim vagy keresztény kisebbségek vallási megnyilvánulásainak.
Hinduként hogyan tehettek ilyet?
– szegezték a kérdést a megrettent árusoknak, felszólítva őket, hogy azonnal csomagoljanak össze, és ha már árulni akarnak, akkor Dzsagannátha istenség kegytárgyait forgalmazzák.
Érdemes megjegyezni, hogy India 1,4 milliárd fős lakosságának csupán elenyésző kisebbségét, 2 százalékát alkotják a keresztények, szemben a 80 százalékos hindu többséggel, ám ez a törpe kisebbség is elegendő ahhoz, hogy a nacionalista indulatok célkeresztjébe kerüljön.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a kormányzó konzervatív Bháratíja Dzsanata Párthoz (BJP) köthető szervezet, a Visva Hindu Parisad (VHP) nyíltan arra buzdítja a hindu közösséget, hogy tartózkodjanak a karácsony bárminemű ünneplésétől.
Surendra Gupta, a VHP főtitkára a hónap elején írt levelében azzal érvelt, hogy a más vallások ünnepeiben való részvétel „más hitek társadalmi elfogadásához vezethet”.
A kritikusok szerint ez a retorika nem más, mint a vallásszabadság korlátozására tett kísérlet, amely a társadalom szövetét próbálja felszakítani a vallási szegregáció jegyében.
A keresztény vezetők beszámolói szerint az erőszak mindennapossá vált. A United Christian Forum nevű szervezet idén már több mint 600 keresztények elleni támadást dokumentált szerte Indiában.
Ez azt jelenti, hogy átlagosan naponta közel két atrocitás történik: a statisztikákban a tömeges verések, a nyilvános megaláztatások, a templomok meggyalázása és a keresztény otthonok lerombolása is szerepel.
Különös aggodalomra ad okot az úgynevezett áttérésellenes törvények szigorúbb alkalmazása. Bár ezeket a jogszabályokat elvileg a kényszerített vallásváltások megakadályozására fogadták el, a szakértők és jogvédők szerint a gyakorlatban rutinszerűen használják fel őket a keresztények és más vallási kisebbségek zaklatására és üldözésére. Jelenleg tizenkét indiai államban vannak érvényben ilyen törvények, és csak az idei évben 123 büntetőfeljelentést tettek keresztények ellen ezekre hivatkozva.
A konfliktusok különösen Madhja Prades államban éleződtek ki, ahol a hindu önbíráskodó csoportok templomokat támadtak meg, ami erőszakos összecsapásokhoz vezetett. Egy hétfőn történt, felháborító esetben Anju Bhargava, a kormánypárt (BJP) egyik regionális vezetője által vezetett csoportot filmeztek le, amint betörnek egy keresztény templomba Dzsobalpurban.
A támadás során fizikai bántalmazás ért egy látássérült nőt is.
A múlt héten ugyanebben a városban egy másik templomot is lerohantak: székeket dobáltak a gyülekezet tagjai felé, és azzal vádolták a papokat, hogy erőszakos térítést végeznek. A rendőrség ugyan több embert őrizetbe vett, de a félelem légköre megmaradt.
Az események nemzetközi visszhangot is kiváltottak. A hónap elején az Európai Parlament képviselői és emberi jogi szervezetek találkozón vitatták meg az indiai keresztényüldözés drasztikus fokozódását.
Az indiai keresztényeket nem azért büntetik, mert rosszat tettek, hanem egyszerűen azért, mert összegyűlnek, imádkoznak vagy segítenek a szomszédaikon
– fogalmazott Tehmina Arora, az Alliance Defending Freedom International ázsiai érdekvédelmi igazgatója.
Még az indiai legfelsőbb bíróság is megjegyezte a közelmúltban, hogy az áttérésellenes törvényekkel visszaélnek, hogy ártatlan keresztényeket hurcoljanak meg – tette hozzá.
Az Egyesült Államok Nemzetközi Vallásszabadságügyi Bizottsága (USCIRF) ismételten felszólította az amerikai külügyminisztériumot, hogy a vallásszabadság szisztematikus megsértése miatt minősítse Indiát a „különös aggodalomra okot adó országnak”.