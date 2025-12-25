Félelem és erőszak árnyékolja be az ünnepet Indiában

Az idei adventi időszakban soha nem látott méreteket öltött a vallási intolerancia és a keresztényüldözés Indiában. Hindu nacionalista önbíráskodó csoportok járják az országot, templomokat rohannak le, istentiszteleteket szakítanak félbe, és módszeresen pusztítják el az ünnepi dekorációkat – hívja fel a figyelmet a The Telegraph brit napilap.

Indiában soha nem látott méreteket öltött a vallási intolerancia és a keresztényüldözés (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A jelenség nem elszigetelt esetek sorozata, hanem rendszerszintű probléma: az Open Doors keresztény jogvédő szervezet adatai szerint országszerte már több mint hatvan olyan incidenst regisztráltak, amely kifejezetten a karácsonyi összejövetelek vagy szentmisék megzavarására irányult.

A feszültség tapintható az utcákon is. Egy széles körben terjedő videófelvétel tanúsága szerint a keleti Orisza államban hindu férfiak csoportja zaklatta azokat az út menti árusokat, akik Mikulás-sapkákat és egyéb karácsonyi kellékeket kínáltak eladásra. A radikálisok érvelése szerint a „keresztény tárgyak” árusítása elfogadhatatlan, mivel India szerintük „Hindu Rastra”, azaz hindu nemzetállam, amelyben nincs helye a muszlim vagy keresztény kisebbségek vallási megnyilvánulásainak.

Hinduként hogyan tehettek ilyet?

– szegezték a kérdést a megrettent árusoknak, felszólítva őket, hogy azonnal csomagoljanak össze, és ha már árulni akarnak, akkor Dzsagannátha istenség kegytárgyait forgalmazzák.

Érdemes megjegyezni, hogy India 1,4 milliárd fős lakosságának csupán elenyésző kisebbségét, 2 százalékát alkotják a keresztények, szemben a 80 százalékos hindu többséggel, ám ez a törpe kisebbség is elegendő ahhoz, hogy a nacionalista indulatok célkeresztjébe kerüljön.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a kormányzó konzervatív Bháratíja Dzsanata Párthoz (BJP) köthető szervezet, a Visva Hindu Parisad (VHP) nyíltan arra buzdítja a hindu közösséget, hogy tartózkodjanak a karácsony bárminemű ünneplésétől.

Surendra Gupta, a VHP főtitkára a hónap elején írt levelében azzal érvelt, hogy a más vallások ünnepeiben való részvétel „más hitek társadalmi elfogadásához vezethet”.

A kritikusok szerint ez a retorika nem más, mint a vallásszabadság korlátozására tett kísérlet, amely a társadalom szövetét próbálja felszakítani a vallási szegregáció jegyében.