Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kijevi korrupciós bomba robbant: házkutatás Zelenszkij embereinél

Durva

Putyin elszólta magát? A 3I/ATLAS lehet Oroszország szuperfegyvere

kényszersorozás

Felesége próbált megmenteni egy férfit a kényszersorozástól – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az X-en terjedő sokkoló felvételen az látszik, amint egy nő kétségbeesetten próbálja megakadályozni, hogy férjét katonai toborzók elhurcolják, miközben a környezetében többen csak nézik az eseményeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásorosz-ukrán háborúfelvételfeleségUkrajna

Megrázó jelenetek láthatók azon a videón, amely az X közösségi oldalon jelent meg. A felvétel egy ukrajnai utcán készült, ahol katonai toborzók egy férfit próbálnak elvinni kényszersorozásra. A férfi felesége kétségbeesetten avatkozik közbe: kiabál, dulakodik a tisztekkel, és minden erejével igyekszik megakadályozni, hogy elhurcolják a férjét.

Kényszersorozás – Képünk Illusztráció
Kényszersorozás – Képünk Illusztráció
Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

A videón jól hallható az őrjöngés és a pánik, miközben a nő a toborzókkal szemben állva próbál időt nyerni vagy segítséget kérni. A jelenetet több szögből is rögzítették: az egyik felvételt egy fiatal nő készíti közelről, egy másik videó pedig egy lakás ablakából mutatja az eseményeket. Egy harmadik, a helyszínen tartózkodó személy ugyanakkor nem avatkozik közbe.

Mutatjuk a felvételt:

Az utóbbi időben egyre több hasonló videó kerül fel a közösségi médiába, amelyek az utcai toborzások erőszakos jeleneteit mutatják be. Az ukrán hatóságok hivatalosan tagadják, hogy rendszerszintű visszaélések történnének, ugyanakkor a közösségi oldalakon megjelenő felvételek nem erről tanúskodnak.

Egy, a közelmúltban nyilvánosságra került videón a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai egy parkolóban intézkednek egy férfival szemben, az eljárás pedig rövid időn belül erőszakba torkollik. A bejegyzésben leírtak alapján a férfit előbb gázspray-vel fújták le, majd térddel hasba rúgták. Ezt követően a TCK emberei egy buszba tették, és elszállították a helyszínről. Mindez nyilvános helyen, a parkolóban zajlott. 

Ukrajnában 2025. január 1. és szeptember 30. között összesen 2318 ügyet jegyeztek fel, amelyek a sorkatonai szolgálat megkerülésével álltak kapcsolatban, ezek közül 953 esetben vádat is emeltek. Emellett 395 esetben rögzítették a katonai nyilvántartás megkerülését, és 345 ügyben történt vádemelés – derül ki az Ukrán Nemzeti Rendőrség adataiból, amelyeket a TASZSZ ismertetett.

Kényszersorozás Ukrajnában: megállították az utcán, majd elrabolták – videó
Ezt teszi az emberekkel a kényszersorozás brutalitása Ukrajnában
Harkovban csaptak le Zelenszkij erőszakos emberrablói – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!