Felesége próbált megmenteni egy férfit a kényszersorozástól – videó

Megrázó jelenetek láthatók azon a videón, amely az X közösségi oldalon jelent meg. A felvétel egy ukrajnai utcán készült, ahol katonai toborzók egy férfit próbálnak elvinni kényszersorozásra. A férfi felesége kétségbeesetten avatkozik közbe: kiabál, dulakodik a tisztekkel, és minden erejével igyekszik megakadályozni, hogy elhurcolják a férjét.

Kényszersorozás – Képünk Illusztráció

Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

A videón jól hallható az őrjöngés és a pánik, miközben a nő a toborzókkal szemben állva próbál időt nyerni vagy segítséget kérni. A jelenetet több szögből is rögzítették: az egyik felvételt egy fiatal nő készíti közelről, egy másik videó pedig egy lakás ablakából mutatja az eseményeket. Egy harmadik, a helyszínen tartózkodó személy ugyanakkor nem avatkozik közbe.

Mutatjuk a felvételt:

Depressing scene from Ukraine: A wife fights to save her husband after he’s seized for forced conscription. pic.twitter.com/WtqAblT11z — Jungle Journey (@JnglJourney) December 26, 2025

Az utóbbi időben egyre több hasonló videó kerül fel a közösségi médiába, amelyek az utcai toborzások erőszakos jeleneteit mutatják be. Az ukrán hatóságok hivatalosan tagadják, hogy rendszerszintű visszaélések történnének, ugyanakkor a közösségi oldalakon megjelenő felvételek nem erről tanúskodnak.

Egy, a közelmúltban nyilvánosságra került videón a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai egy parkolóban intézkednek egy férfival szemben, az eljárás pedig rövid időn belül erőszakba torkollik. A bejegyzésben leírtak alapján a férfit előbb gázspray-vel fújták le, majd térddel hasba rúgták. Ezt követően a TCK emberei egy buszba tették, és elszállították a helyszínről. Mindez nyilvános helyen, a parkolóban zajlott.

Ukrajnában 2025. január 1. és szeptember 30. között összesen 2318 ügyet jegyeztek fel, amelyek a sorkatonai szolgálat megkerülésével álltak kapcsolatban, ezek közül 953 esetben vádat is emeltek. Emellett 395 esetben rögzítették a katonai nyilvántartás megkerülését, és 345 ügyben történt vádemelés – derül ki az Ukrán Nemzeti Rendőrség adataiból, amelyeket a TASZSZ ismertetett.