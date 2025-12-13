Drámai figyelmeztetést adtak ki a britek

A Brit Katonai Hírszerzési Szolgálat (Military Intelligence Service, MIS) új szervezetének elindításakor Al Carns védelmi miniszter kijelentette, hogy „a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján”, és hangsúlyozta: a NATO szövetségeseinek készen kell állniuk a megfelelő válaszlépésekre. Carns szerint Európa már nem „választott háborúkkal”, hanem „szükségszerű háborúkkal” néz szembe, amelyek súlyos emberi áldozatokkal járhatnak. Példaként Oroszország Ukrajna elleni invázióját említette.

Adrian Bird, a védelmi hírszerzés vezetője ugyanazon a rendezvényen, a Királyi Légierő wytoni bázisán arról számolt be, hogy az elmúlt egy évben több mint 50 százalékkal nőtt a brit katonai személyzetet és létesítményeket célzó ellenséges hírszerző tevékenység, elsősorban Irán, Kína és Oroszország részéről.

Az Egyesült Királyság a RAF Wyton bázison hozza létre új, egységes katonai hírszerzési szolgálatát, amely a haditengerészet, a szárazföldi hadsereg és a légierő hírszerzési egységeit fogja össze az információmegosztás felgyorsítása érdekében. A központban egy új ellen-hírszerzési egység is működik majd, amelynek feladata a fegyveres erők és rendszereik védelme a külföldi beavatkozásokkal szemben, miközben műholdas felvételeket, drónok által rögzített videóanyagokat és terepi hírszerzési adatokat elemeznek – írja a Politico.

A miniszter kiemelte annak fontosságát is, hogy a brit lakosság tisztában legyen az ellenséges államok által jelentett fenyegetések súlyosságával. Mint fogalmazott, a kormánynak „biztosítania kell, hogy az emberek felismerjék: a külföldi fenyegetések közvetlen hatással vannak az életmódjukra, a megélhetési költségekre, az élelmiszer- és üzemanyagárakra, valamint az állami kiadások egészére”.

Carns figyelmeztetései egybecsengenek Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben elhangzott kijelentéseivel, aki szerint „Oroszország visszahozta a háborút Európába, és fel kell készülnünk arra a háborús léptékre, amelyet nagyszüleink és dédszüleink éltek át”.

A brit hírszerzési szolgálat elindítását felügyelő vezetők elismerték, hogy komoly nehézségekkel szembesülnek a hírszerzési munkakörök betöltéséhez szükséges létszám toborzásában. Louise Sandher-Jones veteránügyi miniszter újságíróknak úgy nyilatkozott: „Az elmúlt években világosan látszik, hogy a toborzás nem a kívánt irányba haladt, és ez egyértelműen olyan terület, amelyen változtatnunk kell.”