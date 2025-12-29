Bagatellizálni igyekszik a migrációs válságot az ENSZ menekültügyi vezetője

Megdöbbentő interjút adott a BBC Radio 4 műsorának Filippo Grandi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) leköszönő vezetője. Az olasz diplomata, aki 2016 óta tölti be a posztot, Cate Blanchett ausztrál színésznő kérdéseire válaszolva elbagatellizálta a Nagy-Britanniát érintő migrációs hullám súlyosságát – írja a The Telegraph brit napilap.

Filippo Grandi az interjúban bagatellizálni igyekezett a migráció által okozott problémákat (Fotó: AFP)

Grandi szerint a tavalyi évben a La Manche csatornán átkelő, közel negyvenezer illegális bevándorló „kis számnak” tekinthető ahhoz képest, amivel más országoknak kell szembenézniük. Példaként Csádot említette, ahol állítása szerint naponta érkezik ennyi ember.

A főbiztos nem mulasztotta el, hogy éles kritikával illesse a korábbi, konzervatív brit kormányokat, akiket azzal vádolt, hogy mesterségesen keltettek „káoszérzetet” a bevándorlás körül, ezzel szítva a társadalmi ellenszenvet.

Semmi sem teremt olyan ellenséges környezetet, mint a rosszul megszervezett fogadtatás

– jelentette ki Grandi, mintha a probléma gyökere nem az illegális határátlépés ténye, hanem a „fogadtatás” minősége lenne.

Véleménye szerint a csónakokkal érkezőkkel való bánásmód és bizonyos kormányzati döntések azt a „téves benyomást” keltették a lakosságban, hogy a migráció káosszal jár.

A valóság azonban, amit a statisztikák is alátámasztanak, jóval árnyaltabb.

A hivatalos adatok szerint idén már több mint 41 ezer ember érkezett Nagy-Britanniába a veszélyes tengeri útvonalon keresztül. A korábbi konzervatív vezetés alatt a menedékkérelmek elbírálása valóban lelassult, ami hatalmas ügyhátralékot eredményezett, és ahhoz vezetett, hogy a migránsokat szállodákban kellett elszállásolni.

Ez az intézkedés jelenleg évi 2,1 milliárd fontjába (csaknem ezer milliárd forintjába) kerül a brit adófizetőknek, ami érthető módon váltott ki széles körű felháborodást a szigetországban. A jelenlegi munkáspárti kormány ígérete szerint az évtized végére felszámolná ezt a gyakorlatot, de a Grandi által sugalmazott „szervezettebb befogadás” aligha jelent megnyugtató megoldást a helyiek számára.