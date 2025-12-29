Bagatellizálni igyekszik a migrációs válságot az ENSZ menekültügyi vezetője

Megdöbbentő interjút adott a BBC Radio 4 műsorának Filippo Grandi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) leköszönő vezetője. Az olasz diplomata, aki 2016 óta tölti be a posztot, Cate Blanchett ausztrál színésznő kérdéseire válaszolva elbagatellizálta a Nagy-Britanniát érintő migrációs hullám súlyosságát – írja a The Telegraph brit napilap.
Grandi szerint a tavalyi évben a La Manche csatornán átkelő, közel negyvenezer illegális bevándorló „kis számnak” tekinthető ahhoz képest, amivel más országoknak kell szembenézniük. Példaként Csádot említette, ahol állítása szerint naponta érkezik ennyi ember.
A főbiztos nem mulasztotta el, hogy éles kritikával illesse a korábbi, konzervatív brit kormányokat, akiket azzal vádolt, hogy mesterségesen keltettek „káoszérzetet” a bevándorlás körül, ezzel szítva a társadalmi ellenszenvet.
Semmi sem teremt olyan ellenséges környezetet, mint a rosszul megszervezett fogadtatás
– jelentette ki Grandi, mintha a probléma gyökere nem az illegális határátlépés ténye, hanem a „fogadtatás” minősége lenne.
Véleménye szerint a csónakokkal érkezőkkel való bánásmód és bizonyos kormányzati döntések azt a „téves benyomást” keltették a lakosságban, hogy a migráció káosszal jár.
A valóság azonban, amit a statisztikák is alátámasztanak, jóval árnyaltabb.
A hivatalos adatok szerint idén már több mint 41 ezer ember érkezett Nagy-Britanniába a veszélyes tengeri útvonalon keresztül. A korábbi konzervatív vezetés alatt a menedékkérelmek elbírálása valóban lelassult, ami hatalmas ügyhátralékot eredményezett, és ahhoz vezetett, hogy a migránsokat szállodákban kellett elszállásolni.
Ez az intézkedés jelenleg évi 2,1 milliárd fontjába (csaknem ezer milliárd forintjába) kerül a brit adófizetőknek, ami érthető módon váltott ki széles körű felháborodást a szigetországban. A jelenlegi munkáspárti kormány ígérete szerint az évtized végére felszámolná ezt a gyakorlatot, de a Grandi által sugalmazott „szervezettebb befogadás” aligha jelent megnyugtató megoldást a helyiek számára.
Grandi aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy a menedékjog intézménye világszerte veszélybe került, és nehezményezte, hogy a nyugati kormányok csökkentik az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának nyújtott finanszírozást. Állítása szerint a politikusok felelősek a migránsokkal szembeni negatív közhangulatért, az emberek azért hallgatnak a migrációellenes és szigorúbb határvédelmet sürgető hangokra, mert a bevándorlás nincs megfelelően megszervezve.
Ilyenkor mondják azt, hogy nincs vezetés ebben a káoszban, ez veszélyes, hallgassunk azokra, akik azt mondják: toljuk vissza őket, építsünk falakat, ne mentsünk embereket a tengeren
– fogalmazott a főbiztos, burkoltan bírálva a nemzetállami szuverenitást és a határvédelmet előtérbe helyező politikai erőket.
Szerinte a nyugati politikusoknak többet kellene tenniük azért, hogy „támogassák” saját lakosságukat a migránsok elfogadásában. Úgy véli, ennek elmulasztása vezet ahhoz a „propagandához”, miszerint a bevándorlók elveszik a munkahelyeket, fenyegetik az értékeket és aláássák a biztonságot.
Ezzel a kijelentésével Grandi lényegében a választópolgárok legitim félelmeit minősítette propagandának, figyelmen kívül hagyva a nyugat-európai nagyvárosokban tapasztalható integrációs kudarcokat és a közbiztonság romlását.
Eközben Shabana Mahmood brit belügyminiszter új terveket vázolt fel a bevándorlási rendszer átalakítására. Ezek között szerepel a menekültstátusz ideiglenessé tétele és az automatikus pénzügyi támogatás megszüntetése azok számára, akik rendelkeznek saját vagyonnal. Ugyanakkor a munkáspárti kormány továbbra is elkötelezett az „új, biztonságos és legális útvonalak” létrehozása mellett, ami a kritikusok szerint csak tovább bátoríthatja a migrációt ahelyett, hogy megállítaná azt.