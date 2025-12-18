Azért fekete a Flamingo cirkálórakéta, mert orosz olajat eszik

Bekötött szemmel vitték el a BBC újságíróit arra a helyszínre, ahol Ukrajna legújabb fegyverét gyártják – a Flamingo cirkálórakétát, ami komoly fenyegetést jelenthet az oroszokra. A gyár pontos helyszíne szigorúan őrzött titok, a telefonokat is ki kellett kapcsolnia az újságíróknak a belépés előtt. A Fire Point nevű cég üzemében dolgozó munkások arcát nem filmezhették le, az ablakokat, az oszlopokat, a mennyezetet is tilos volt levideózni – akkora a titkolózás a gyár körül. Nem véletlenül: a vállalat két másik fegyvergyárát már eltalálták az oroszok.

Bekameráztak Ukrajna legféltettebb rakétaüzemébe - ahol a Flamingo cirkálórakéta is készül

Fotó: HANDOUT / ZN.UA

Az ukrán Flamingo az amerikai Tomahawk nyomdokaiba lép

A hatalmas Flamingo cirkálórakéta egy busz hosszúságával ér fel. A német V1-es rakétára emlékeztető fegyver hatótávolsága állítólag eléri a 3000 kilométert – ami megegyezik az amerikai gyártmányú Tomahawk rakéták képességeivel. Utóbbit Donald Trump amerikai elnök kategorikusan megtagadta Ukrajnától.

Iryna Terekh, a Fire Point műszaki igazgatója elmondta: a korai prototípusok még rózsaszínűek voltak, de

a végleges változat fekete, mert orosz olajat eszik.

🚀 Ukraine: Fire Point produces one FP-5 Flamingo cruise missile per day, and expects to increase production to 210/month by October.

- Range: 3,000 km (1,860 miles)

- Payload: 1,150 kg (2,500 pounds)

The company produces the highly successful FP-1 long-range drones. pic.twitter.com/tCREafhP2f — Igor Sushko (@igorsushko) August 21, 2025

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna mára saját maga állítja elő a frontvonalon használt fegyverek több mint 50 százalékát, és a nagy hatótávolságú fegyverek szinte teljes készletét belföldön gyártják.

A Fire Point a háború előtt még nem is létezett, most viszont napi 200 drónt gyárt. Az FP1 és FP2 típusú drónok, amelyek mindegyike egy kisrepülőgép méretével bír, az ukrán nagy hatótávolságú csapások 60 százalékáért felelősek. Egy drón körülbelül 50 ezer dollárba kerül, ami az orosz Sahed drónok árának harmada. Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint a nagy hatótávolságú ukrán csapások idén már több mint 21,5 milliárd dolláros kárt okoztak az orosz gazdaságnak.

Fire Point, one of the top manufacturers of long-range drones, held a press-conference at which the results of its strikes on Russian-occupied Ukrainian territories and inside Russia were presented.



Very impressive!



Fire Point was represented by Yehor Skalyha, Iryna Terekh,… https://t.co/rWZiA4TqUf pic.twitter.com/H2ultTTZxq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 3, 2025

Persze Oroszország ugyanezt teszi, csak sokkal nagyobb volumenben. Az orosz hadsereg átlagosan napi 200 Sahed drónt indít ukrán célpontok ellen – Ukrajna körülbelül ennek a felét.

Ukrajna erőforrásokban nem tudja felvenni a versenyt Oroszországgal.