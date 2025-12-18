Azért fekete a Flamingo cirkálórakéta, mert orosz olajat eszik

Bekötött szemmel vitték el a BBC újságíróit arra a helyszínre, ahol Ukrajna legújabb fegyverét gyártják – a Flamingo cirkálórakétát, ami komoly fenyegetést jelenthet az oroszokra. A gyár pontos helyszíne szigorúan őrzött titok, a telefonokat is ki kellett kapcsolnia az újságíróknak a belépés előtt. A Fire Point nevű cég üzemében dolgozó munkások arcát nem filmezhették le, az ablakokat, az oszlopokat, a mennyezetet is tilos volt levideózni – akkora a titkolózás a gyár körül. Nem véletlenül: a vállalat két másik fegyvergyárát már eltalálták az oroszok.
Az ukrán Flamingo az amerikai Tomahawk nyomdokaiba lép
A hatalmas Flamingo cirkálórakéta egy busz hosszúságával ér fel. A német V1-es rakétára emlékeztető fegyver hatótávolsága állítólag eléri a 3000 kilométert – ami megegyezik az amerikai gyártmányú Tomahawk rakéták képességeivel. Utóbbit Donald Trump amerikai elnök kategorikusan megtagadta Ukrajnától.
Iryna Terekh, a Fire Point műszaki igazgatója elmondta: a korai prototípusok még rózsaszínűek voltak, de
a végleges változat fekete, mert orosz olajat eszik.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna mára saját maga állítja elő a frontvonalon használt fegyverek több mint 50 százalékát, és a nagy hatótávolságú fegyverek szinte teljes készletét belföldön gyártják.
A Fire Point a háború előtt még nem is létezett, most viszont napi 200 drónt gyárt. Az FP1 és FP2 típusú drónok, amelyek mindegyike egy kisrepülőgép méretével bír, az ukrán nagy hatótávolságú csapások 60 százalékáért felelősek. Egy drón körülbelül 50 ezer dollárba kerül, ami az orosz Sahed drónok árának harmada. Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint a nagy hatótávolságú ukrán csapások idén már több mint 21,5 milliárd dolláros kárt okoztak az orosz gazdaságnak.
Persze Oroszország ugyanezt teszi, csak sokkal nagyobb volumenben. Az orosz hadsereg átlagosan napi 200 Sahed drónt indít ukrán célpontok ellen – Ukrajna körülbelül ennek a felét.
Ukrajna erőforrásokban nem tudja felvenni a versenyt Oroszországgal.
A Fire Point tudatosan döntött úgy, hogy alkatrészeik minél nagyobb részét Ukrajnán belülről szerzi be. Két országból kifejezetten kerülik a komponenseket: Kínából és az Egyesült Államokból. Ezt azzal magyarázta a műszaki igazgató, hogy Biden elnöksége alatt Amerika mintegy 70 milliárd dollár értékű katonai támogatást nyújtott Ukrajnának. Trump elnök ezt azonnal leállította azt, és ha az alkatrészeket Amerikából szereznék be, akkor Trump egy döntése veszélybe sodorhatná az ukrán fegyvergyártást. Kína pedig orosz szövetséges.
Korábban írtunk róla, hogy a Fire Point egy 2023-ban alapított védelmi magánvállalat, amely az FP-1 nagy hatótávolságú drónt és a Flamingo cirkálórakétát is gyártja.