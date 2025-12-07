A NATO és Oroszország között fokozódik a feszültség

A svéd haditengerészet arról számolt be, hogy már szinte mindennapossá váltak az orosz tengeralattjáró-észlelések a Balti-tengeren, és a helyzet a jövőben még tovább romolhat. Marko Petkovic, a svéd flotta műveleti vezetője szerint Moszkva folyamatosan erősíti jelenlétét, és az orosz hadihajók feltűnése már a mindennapi rutin része. A térség amúgy is egyre több fenyegetéssel néz szembe: gyanús dróntámadások, víz alatti infrastruktúra elleni szabotázsakciók és az orosz olajat szállító árnyékflotta tankerei is folyamatos kockázatot jelentenek – írja a The Guardian.

A svéd haditengerészet szerint a NATO erősebb jelenléte már látható eredményeket hozott a Balti-tengeren

Fotó: YAMIL LAGE / AFP

A brit védelmi miniszter nemrég azt is közölte, hogy egy orosz kémhajó behatolt a brit vizekre, és lézerekkel zavarta a katonai gépek pilótáit, ami véleménye szerint arra figyelmeztet, hogy Európa egy „új fenyegetettségi korszakba” lépett. Svédország közben nagyszabású NATO-tengeralattjáró-elhárító hadgyakorlatot tartott Playbook Merlin 25 néven, amelyen kilenc ország – köztük Németország, Franciaország és az Egyesült Államok – vett részt. Több száz katona gyakorolta a tengeralattjárók felkutatását a Balti-tenger összetett, nehéz terepén, ahol a búvóhelyek sokasága miatt különösen nehéz a felderítés.

Petkovic szerint Oroszország évente egy új Kilo-osztályú tengeralattjárót állít hadrendbe Szentpéterváron és Kalinyingrádban, és hajóit folyamatos modernizációs programon vezeti keresztül. Úgy véli, ha egyszer tűzszünet vagy fegyverszünet következik Ukrajnában, Moszkva még inkább a Balti-tengerre fókuszál majd. Januárban írtunk róla, hogy optikai kábeleket rongáltak meg a Balti-tengeren. A svéd haditengerészet szerint a NATO egyre erősebb jelenléte már látható eredményeket hoz.

A Baltic Sentry nevű művelet januári indulása óta nem történt egyetlen kábelincidens sem.

Petkovic szerint ez azt bizonyítja, hogy a szövetség hatékonyan lép fel a fenyegetésekkel szemben, és az is látszik, hogy a kereskedelmi flotta jóval óvatosabban közlekedik a térségben.