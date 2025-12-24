Fokozódik a háborús őrület Németországban

A német védelmi minisztérium szerint a katonai kérdőív figyelmen kívül hagyása vagy hamis adatok megadása súlyos következményekkel járhat. A nem teljesített vagy hamis nyilatkozatért akár 1000 eurós bírság is kiszabható. Azaz januártól, ha egy fiatal hibásan tölti ki a kötelező katonai kérdőívet Németországban, akkor 400 ezer forintos bírságot kaphat.

Az új szabályozás a jövő év elején indul. Már januárban megkapják az első levelet a fiatal felnőttek a Bundeswehr személyzeti hivatalától. A borítékban rövid szöveg, 16 jegyű kód és egy QR-kód lesz található.

A nők ezt kitölthetik, a férfiak számára viszont kötelező a kitöltés. Ha emlékeztető után sem tesznek eleget a kérésnek, az közigazgatási vétségnek minősül, ami pénzbírsággal sújtható.

A Bild szerint az alapadatok – név, születési dátum, cím – már előre kitöltve érkeznek a levélben, ezeket a lakcímnyilvántartásból veszik.

Németország így készül a háborúra

Továbbá a fiatal férfiaknak ismét kötelező lesz megjelenniük a sorkatonai orvosi vizsgálaton. Ha érvényes indok nélkül mulasztanak el egy időpontot, a minisztériumi szóvivő szerint a rendőrséget hívhatják, hogy „behozzák őket”. A német fegyveres erők katonai rendőrségét állítólag nem vetik be ilyen esetekben.

A Bundeswehr 2026-ban 186-190 ezer aktív katonát kíván elérni, 2035-re pedig 255-270 ezerre növelné a létszámot. Jelenleg körülbelül 183 ezer aktív katona szolgál a hadseregben.

